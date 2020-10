Die 32-jährige Mattea Meyer ist seit 2015 Nationalrätin für die SP des Kantons Zürich. Zuvor sass die studierte Wirtschaftsgeografin im Gemeinderat von Winterthur und im Kantonsparlament. Von 2009 bis 2013 amtierte sie als Vizepräsidentin der Juso Schweiz.

Sie lebt mit ihrer Familie und einer kleinen Tochter in Winterthur. Dort sind auch ihre politischen Wurzeln zu suchen. In der SP Winterthur war sie elf Jahre lang in der Geschäftsleitung tätig, fünf Jahre davon als Co-Präsidentin. 2010 rückte sie in den Gemeinderat nach, ein Jahr später wurde sie Kantonsrätin.

Als politische Motivation gibt sie ihre Wut auf die Ungerechtigkeit an. Diese Triebfeder hat sie nach eigenem Bekunden bereits als Kind entwickelt.

Mit der Übernahme der Co-Präsidentschaft der SP ist sie an der Parteispitze die erste Frau seit Christiane Brunner (2000 bis 2004). Gleichzeitig ist sie die jüngste Parteipräsidentin überhaupt.