Wildtiere wandern nicht aus Neugier, sondern um sich zu vermehren und so ihre genetische Vielfalt zu erhalten. Das funktioniert aber seit dem Bau der Autobahnen in der Schweiz nicht mehr: Das Wild staut sich, ohne vom Schwarzwald via Jura in Richtung Voralpen gelangen zu können. Die Autobahnen mit ihren Wildschutzzäunen sind im Weg.

Neue Übergänge werden zwar seit 20 Jahren erstellt, Tiergruppen sollen dank ihnen nicht isoliert und ihre Inzucht reduziert werden. Noch sind aber nicht alle nötigen Korridore gebaut oder saniert.

Neuer Übergang über A1 funktioniert

Ist eine neue Wildtierbrücke gebaut, müssen die Tiere sie erst einmal finden. Seit 2020 ist die wichtige Wildtierquerung zwischen Gränichen AG und Suhr AG über die Autobahn A1 offen. Ein 50 Meter breiter und 36 Meter langer Übergang, begrünt, ohne Beleuchtung, Kostenpunkt 14 Millionen Franken. Und erste Beobachtungen des Kantons zeigen: Die Wildtiere nutzen den Übergang.

Wildtierübergang A1 bei Gränichen

1 / 6 Legende: Kein Durchkommen auf der A1 im Aargau: Autobahnen sind für Menschen Schnellverbindungen, für die Tiere bedeuten sie unterbrochene Wanderrouten. zvg Kanton Aargau/Bänziger Partner AG 2 / 6 Legende: Der Wildtierübergang zwischen Gränichen und Suhr (Rynetel) löst ein grosses Problem. Es hat allerdings noch weitere Hürden auf dem Weg in den Süden und Osten. zvg Kanton Aargau/Bänziger Partner AG 3 / 6 Legende: Cristina Boschi ist Wildtierbiologin und Mandatsträgerin des Kantons Aargau. Hier steht sie auf der neuen Wildtierbrücke, die tiergerecht gestaltet wurde. SRF / Fabienne Tanoa 4 / 6 Legende: Viel Grün, keine Beleuchtung, und kein Teer: Das brauchen Reh, Wildschwein und Co., um eine grosse Strasse oder Autobahn queren zu können. SRF / Fabienne Tanoa 5 / 6 Legende: Wildtiere wie Rehe, Rothirsche und Wildschweine möchten gerne ihr angestammtes Gebiet erweitern, werden aber durch ein paar letzte Hindernisse gestoppt. Der Bund ist dran – es braucht Geduld. Keystone 6 / 6 Legende: Auch Eidechsen oder Fledermäuse nutzen die Übergänge, zeigen Beobachtungen der kantonalen Fachleute. SRF / Fabienne Tanoa

Mindestens 80'000 Fahrzeuge sind täglich auf den Abschnitten der A1 unterwegs, eine Querung ist für Wildtiere undenkbar – zu laut, zu gefährlich. Geteerte Brücken, die für Autos oder Menschen gedacht sind, nutzen die Wildtiere ungern. Es braucht tiergerechte, bepflanzte Übergänge, die aussehen wie der vertraute Wald oder ein Naturschutzgebiet, nicht wie eine Strasse.

Odyssee für Reh und Wildsau

Wenn Reh oder Wildschwein die neue Brücke über die neue A1 gefunden haben, sei ihre Odyssee noch länger nicht zu Ende, weiss Wildtierbiologin Cristina Boschi. Sie ist Mandatsträgerin des Kantons Aargau für die Sanierung von Wildtierkorridoren.

Sie kennt die Hürden für die Tiere: Kantonsstrassen ohne Sträucher, Bahnlinien wie jene vier Bahnspuren zwischen Aarau und Lenzburg. Die Landschaft sei noch nicht durchgängig, sagt sie. «Es gibt zwei Bahn-Unterführungen, die erweitert wurden. Eine ist nur für Wildtiere und wurde für Menschen gesperrt». Die Geleise zu queren wäre einfacher, aber das getrauen sich die Tiere nicht. Die hohe Zugfrequenz halte die Rehe davon ab, sagt Boschi.

Getraut sich ein Reh oder eine Wildsau dennoch, die Bahnlinie zu queren oder die Unterführung zu nutzen, ist der Hindernislauf noch nicht vorbei. Der Autobahnzubringer Aarau-Hunzenschwil ist die letzte Hürde auf dem Weg in Richtung Voralpen. Die vierspurige Strasse ist nicht passierbar.

Es ist ein Engpass in der Landschaft.

Ein Projekt wird vom Bundesamt für Strassen momentan ausgearbeitet. «Es ist ein Engpass in der Landschaft. Wir müssen diesen möglichst so sanieren, dass die Wildtiere auch durchgehen», so Biologin Boschi. Die Planung und Umsetzung solcher Projekte dauert Jahre. Erst in den nächsten 10 bis 20 Jahren seien alle wichtigen Übergänge fertig, schätzt die Wildtierbiologin. Eigentlich wollte der Bund längst fertig sein.

Unterbrochene Wildtierkorridore Box aufklappen Box zuklappen Legende: Wildtierkorridor A1 zwischen Gränichen und Suhr. Die Brücke hat 14 Millionen Franken gekostet und wird nicht nur von grossen Wildtieren, sondern auch von Fledermäusen genutzt. Keystone In der Schweiz gibt es 304 Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung (Stand 2020), schreibt der Bund.



47 dieser 304 Wildtierkorridore sind weitgehend unterbrochen und können von Wildtieren nicht mehr benutzt werden. Das entspricht 16 Prozent.

39 Prozent der Wildtierkorridore sind saniert oder in Realisierung.

39 Prozent der Wildtierkorridore sind saniert oder in Realisierung. 44 Prozent befinden sich in einer Projektierungsphase (Stand Juli 2021).



Seit Januar 2020 ist zwischen Gränichen AG und Suhr AG der neue Wildtierübergang offen. Der Übergang ist Teil des nationalen Wildtierkorridors Suret, zu dem auch die Unterführungen unter der SBB-Bahnlinie hindurch gehören.



Alleine diese Brücke hat 14 Millionen Franken gekostet.

Anstehende Projekte listet das Bundesamt für Strassen jährlich auf.

Weitere Informationen samt allen Korridoren liefert das Bundesamt für Umwelt.

Der Bund arbeitet seit 2003 an der Sanierung der Wildtierkorridore. 47 der insgesamt 304 überregionalen Wildtierkorridore sind unterbrochen. Erst wenn Wildtiere ohne Hindernisse Bahngeleise unterqueren und den Autobahnzubringer überqueren können, können sie frei zirkulieren und so die genetische Vielfalt ihrer Art sicherstellen. Bis das «Mehrgenerationen-Projekt», wie die Wildtierbiologin im Aargau es nennt, fertig ist, müssen die Tiere warten – auf die Planerinnen und Planer, Bauherrinnen und Ingenieure.