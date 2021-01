Neujahr in Pandemiezeiten

In Volketswil (ZH) und Villeneuve (VD) fanden an Silvester Veranstaltungen mit über hundert Gästen statt, die von der Polizei aufgelöst wurden. Die beiden Vorfälle stossen in der SRF-Community auf Verständnis und Empörung gleichermassen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ruhiger Jahreswechsel Polizei löst illegale Partys in Volketswil und Villeneuve auf 01.01.2021 Mit Video

Dies ist eine logische Folgerung der monatelangen Einschränkungen.

SRF-User Joel Aschwanden versteht die Partygängerinnen und Partygänger. Er denkt, je länger die Massnahmen andauerten, desto häufiger würden solche Aktionen geschehen. So auch Michi Trachsel, der selbst in seinen Zwanzigern ist und soziale Kontakte schmerzlich vermisst. Dennoch empfindet er solche Partys als eine Respektlosigkeit gegenüber der breiten Bevölkerung, welche sich an die Massnahmen hält.

Kurt E. Müller denkt an die Polizistinnen und Polizisten: «Den Jungen, die seit bald einem Jahr praktisch gar nichts mehr dürfen und dafür in den nächsten 50 Jahren Milliardenschulden abzahlen müssen, die Silvesterparty vermiesen? Für mich ein Grund, niemals Polizist zu werden.»

Habe über die ganzen Feiertage auf jeden Kontakt verzichtet... Soll das denn immer so weitergehen... Endlich Vorschriften einhalten, damit wir aus dem Dilemma herauskommen.

Paul Wagner ist derselben Meinung wie Emmy Müller: «Sie selbst verlängern die Pandemie mit ihrem Widerstand!» Und Martin Gebauer fragt sich, weshalb es für viele so schwer sei, einen «pandemiefreundlichen» Lebensstil zu pflegen.

Höhere Bussen = mehr Sicherheit?

Viele Userinnen und User diskutieren über die drohende Strafe für die Partygängerinnen und Partygänger. «Statt die Partygänger zu büssen, könnte man sie auch einfach zehn Tage in Quarantäne setzen. Würde mehr nützen», findet Rolf Helbling. August Huber würde Quarantäne und Bussen begrüssen.

Würden höhere Bussen die Zahl der Regelverstösse gegen die Corona-Schutzmassnahmen durch die jüngere Bevölkerung senken? Ja, höhere Bussen würden bei der jüngeren Bevölkerung zu weniger Regelverstössen führen. Ja, höhere Bussen würden bei der jüngeren Bevölkerung zu weniger Regelverstössen führen. % Nein, höhere Bussen hätten keinen Einfluss auf Regelverstösse durch die jüngere Bevölkerung. Nein, höhere Bussen hätten keinen Einfluss auf Regelverstösse durch die jüngere Bevölkerung. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Was lösen die illegalen Silvester-Parties bei Ihnen aus? Sagen Sie es uns in den Kommentaren.