Zewo rät von Spenden an Schweizer Tierschutz ab

Die Zertifizierungsstelle für Non-Profit-Organisationen (Zewo) rät von Spenden an den Schweizer Tierschutz (STS) ab.

Bemängelt werden unter anderem fehlende Transparenz und hohe Spesenvergütungen.

Der STS zeigt kein Verständnis für die Kritik.

Dem STS fehlten ein internes Kontrollsystem, ein Rechnungscontrolling oder Freigabeprozesse im Immobilienbereich, sagt Zewo-Geschäftsleiterin Martina Ziegerer in den Zeitungen des CH-Media-Verlags. Weiter kritisiert sie die Spesenvergütung von Vorstandsmitgliedern oder die Machtkumulation von Präsidentin Nicole Ruch.

Die STS befindet sich schon länger in Schieflage

Über die vergangenen zwei Jahre sei es auch zu internen Machtkämpfen und Vetternwirtschaft innerhalb der Organisation gekommen, hiess es weiter. Der Zentralvorstand des Tierschutz-Vereins hatte im September 2023 im Vorstand SP-Nationalrätin Martina Munz (SH) und ETH-Agraringenieur Michel Roux suspendiert.

Die beiden hätten wiederholt das Loyalitäts- und Kollegialitätsprinzip verletzt. «Es gibt zu wenig Transparenz. Die in den Medien getätigten Vorwürfe verstossen massiv gegen die Standards der Zewo», sagte Ziegerer der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage am Mittwoch. Bereits in den vergangenen Monaten berichteten mehrere Schweizer Medien über den STS. Er gehört nicht zu den von der Zewo zertifizierten Non-Profit-Organisationen.

STS im Umbruch

Der STS teilte in einer Medienmitteilung mit, er nehme die Vorwürfe der Zewo zur Kenntnis, habe aber kein Verständnis dafür. Unter dem neuen Präsidium seit dem Amtsantritt von Ruch befinde sich der STS in einem Reformprozess. Ab 2024 werde eine moderne und detaillierte Jahresrechnung inklusive Budgetprozess und internem Kontrollsystem eingeführt, hiess es. Damit werde sich der interne Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung der Organisation verbessern. Ausserdem werde die Bewirtschaftung des eigenen Immobilienportfolios an ein neues Unternehmen ausgelagert.

Der STS gehört nicht zu den von der Zewo zertifizierten Non-Profit-Organisationen. Der Zentralvorstand des STS prüfe zu einem späteren Zeitpunkt, ob eine Zewo-Zertifikation angestrebt werde, hiess es weiter.