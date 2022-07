Zahlreiche Orte in der Schweiz haben eine Tropennacht hinter sich.

Von der Region Basel über Zürich und Neuenburg bis ins Tessin blieben die Temperaturen immer über 20 Grad.

Laut SRF Meteo wurden in Neuenburg und in Gersau (SZ) 21.3 Grad oder mehr gemessen. Auf dem Bantiger im Kanton Bern war es 21.2 Grad warm und auf dem Uetliberg in Zürich 21.7 Grad.

Tropische Nachtstunden erlebten auch die Einwohnerinnen und Einwohner in der Westschweiz und im Tessin. So sank die Temperatur in Vevey (VD) nicht unter 22.3 Grad und in Locarno nicht unter 21.6 Grad.