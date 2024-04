Ein Helikopter ist in den Walliser Alpen abgestürzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Region Les Combins zwischen dem Val de Bagnes und dem Val d'Entremont.

Ein Einsatz ist im Gange.

Die Rettungskräfte sind vor Ort, wie Stève Léger, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, einen Bericht des Lokalradios Rhône FM bestätigte. Sieben Helikopter seien für die Rettung im Einsatz, drei von Air Glaciers, drei von Air Zermatt und einer von der Rega, fügte er hinzu.

Die Bundesanwaltschaft leitet die Ermittlungen, die vom Schweizerischen Sicherheits­untersuchungs­dienst (SESE) in Zusammenarbeit mit der Walliser Polizei durchgeführt werden.

In diesem Jahr haben sich im Wallis bereits zwei Helikopterunfälle ereignet. Mitte Februar war in der Region Niouc ein Pilot, der sich allein an Bord befand, abgestürzt und verletzt worden. Mitte März war ein Hubschrauber auf einem Übungsgelände in der Gemeinde Vétroz abgestürzt. Einer der beiden Insassen wurde leicht verletzt.