Jetzt hat sich auch Steeltec für eine finanzielle Unterstützung durch den Staat entschieden. Der Stahlkonzern mit Sitz im luzernischen Emmenbrücke will bis zum Ablauf der Frist Ende Mai ein Gesuch beim Bund einreichen. Er rechnet mit einer Entlastung von rund 17 Millionen Franken.

Unterstützung mit Bedingungen

Das eidgenössische Parlament hat im Dezember beschlossen, dass der Bund grossen Stahlherstellern in der Schweiz finanziell unter die Arme greifen kann. Die Unterstützung für die angeschlagenen Konzerne ist an diverse Vorgaben geknüpft, darunter Standortgarantien, Klimaziele oder der Verzicht auf Boni.

Steeltec schreibt, man nehme die Hilfe nun nach «sorgfältiger Prüfung» in Anspruch. Ziel sei es, den Produktionsstandort in der Schweiz konkurrenzfähig zu halten. Die Schweiz habe im internationalen Vergleich sehr hohe Strompreise. Hier stehen nun Rabatte für das Unternehmen in Aussicht.

Legende: Neben den hohen Energiepreisen stellt auch die schrumpfende Nachfrage durch die deutsche Autoindustrie ein Problem für Steeltec dar. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Die Hilfe sieht vor, dass Stahlunternehmen während vier Jahren weniger zahlen für die Nutzung des Stromnetzes. Die Kosten werden auf die anderen Netznutzenden abgewälzt. Die Stromrabatte gibt es allerdings nur, wenn auch die Standortkantone einen Beitrag leisten.

Ball liegt beim Kanton Luzern

Die Unterstützung der Standortkantone muss sich auf die Hälfte der Gesamtkosten belaufen. Im Fall von Steeltec darf hier von rund 8.5 Millionen Franken ausgegangen werden. Der Kanton Luzern kann den Beitrag beispielsweise durch Steuererleichterungen gewähren. Auch Subventionen oder günstige Kredite wären Varianten.

Legende: Der Stahlkonzern Swiss-Steel kündigte im November aufgrund der angespannten Finanzsituation den Abbau von rund 800 Stellen an, 130 davon im Werk im luzernischen Emmenbrücke. Keystone/URS FLUEELER

Bis klar ist, ob der Kanton Luzern mitzieht, dauert es allerdings noch einen Moment. Beim Kanton heisst es auf Anfrage, die Regierung habe noch keine Haltung gefasst. Das Kantonsparlament wird im Herbst ein erstes Mal über Beiträge für die Stahlindustrie beraten. Auch eine Volksabstimmung über die Gelder ist möglich. Der Bund sieht vor, dass die Unterstützung bis Ende 2026 auf den Weg zu bringen ist.

Ähnliche Situation in Solothurn

Die ebenfalls angeschlagene Stahl Gerlafingen gab vor gut einer Woche bekannt, dass sie ein Unterstützungsgesuch stellt. Die Solothurner Kantonsregierung hat einen Betrag von 4.5 Millionen Franken bereits gutgeheissen. Im September wird das Kantonsparlament darüber debattieren. Auch hier ist eine Volksabstimmung möglich, falls das Referendum ergriffen wird.