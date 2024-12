Philipp Heri, Gemeindepräsident in Gerlafingen, ist erleichtert über die geplante Staatshilfe für das Stahlwerk. «Ich bin froh, kam es so. Das ist ein Höhepunkt von all dem, was man in den letzten Wochen versucht hat, auf Gemeinde, Kantons- und Bundesebene.» Das Ziel sei es, die Arbeitsplätze in der Region zu erhalten. Für Stahl Gerlafingen arbeiten rund 500 Angestellte. «Das Abwarten hat mich zeitweise fast zerrissen», so Heri weiter.

Die Angestellten seien erleichtert, sagt auch Silvio Beck, Präsident der Angestellten-Personalkommission der Stahl Gerlafingen, auf Anfrage.