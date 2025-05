Dass vier angeschlagene Schweizer Stahl- und Aluminium-Produzenten Hilfe vom Staat beantragen können, hat das eidgenössische Parlament Ende letztes Jahr entschieden. Die Frist für die Gesuche läuft heute aus. Nun zeigt sich: Unterstützung beantragt haben wohl nur Stahl Gerlafingen im Kanton Solothurn und Steeltec in Emmen, im Kanton Luzern. Der Walliser Aluminium-Hersteller Novelis in Siders verzichtet auf Staatshilfe. Der Konkurrent Constellium, ebenfalls in Siders, hat sich bisher nicht öffentlich zu dieser Frage geäussert.