3 / 6

Legende: Das Gemisch hat eine Konsistenz, die eher an Kuhmist als an Beton erinnert. Meisser fertigte eine Holzschalung an und füllte diese jeweils mit einer 15 cm dicken Schicht Hanfkalk. Dann wird gestampft. Danach kommt die nächste Schicht. malhandwerk.ch