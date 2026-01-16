 Zum Inhalt springen

Österreich Viraler Grittibänz-Hit schafft es über die Landesgrenzen

16.01.2026, 15:36

  • Bundespräsident Guy Parmelin hat am Donnerstag den österreichischen Präsidenten Van der Bellen besucht.
  • Ein Video des Besuchs, unterlegt mit dem Song «Grittibänz im Benz», ging auf Tiktok viral.

Die erste Auslandsreise von Bundespräsident Parmelin bekam im Nachhinein eine Menge Aufmerksamkeit. Nach dem Besuch veröffentlichte sein österreichischer Amtskollege Van der Bellen ein Video darüber auf Tiktok. Als Hintergrundmusik verwendete er den Migros-Hit «Grittibänz im Benz».

Grittbänz schafft es über die Landesgrenzen

Mit dem viralen Song schaffte das Video Hunderttausende Views und wurde fast 50'000 Mal geliked.

Zwei Männer in Anzügen zwischen Schweizer und österreichischer Flagge stehend.
Legende: Guy Parmelin und sein österreichischer Amtskollege am Donnerstag in Wien. Keystone/HEINZ-PETER BADER

Van der Bellen hatte den Bundespräsidenten in der Wiener Hofburg empfangen. Parmelin erschien jedoch nicht im Benz, sondern fuhr mit einem Audi vor.

Auch die Migros meldet sich zu Wort

Auch die Urheberin des Hits hat sich unter dem Video zu Wort gemeldet. Mit einem einfachen «Grüezi» kommentiert die Migros das Video.

Älterer Mann in Anzug geht durch prunkvollen Raum mit rotem Teppich.
Legende: Tiktok/@vanderbellen

Der Österreicher platziert im viralen Video auch seine politische Message. «Gerade jetzt, da versucht wird, unseren Kontinent zu teilen oder von aussen zu beherrschen, ist es wichtig, dass Europa gemeinsam handelt», sagt Van der Bellen.

