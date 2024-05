Bern in gelb-schwarz: YB-Fans feiern Fussball-Schweizermeister

Bern im gelb-schwarzen Freudentaumel: Die Bundesstadt hat ihren Fussballclub BSC Young Boys gefeiert, der die Schweizer Fussballmeisterschaft für sich entschieden hat.

Fangesänge erschollen, Musikboxen dröhnten, an den Bier- und YB-Wurstständen herrschte Hochbetrieb. Die Vereinsfarben gelb und schwarz dominierten die Szene. Kurz nach 16 Uhr begann die offizielle YB-«Sause» mit Rap der Berner Combo «Chlyklass».

Legende: Loris Benito winkt beim Aargauerstalden den Fans zu. Keystone/Peter Klaunzer

Dann wurden die erfolgreichen YB-Fussballer namentlich auf die Bühne gebeten und vom Publikum frenetisch gefeiert. Jeder der Meistermannschaft stemmte den Pokal in die Höhe. Es regnete gelbe und schwarze Konfetti, die Stimmung war ausgelassen und fröhlich.

Legende: Die YB-Spieler posieren mit dem Meisterpokal auf einem Lastwagen bei der Meisterfeier in Bern. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Meistertrainer Joël Magnin wurde auf der Bühne mit dem Tina Turner-Hit «Simply the best» empfangen. Mannschaft und Trainer liessen sich von den Fans ausgiebig feiern. Umrahmt wurde der Anlass von Musikdarbietungen.

Das sagen die «Meister»

Schliessen 02:08 Video Fabian Lustenberger «Ich werde bei YB wieder anfangen» Aus News-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden. 01:59 Video Von Bergen: «Das sind Emotionen pur» Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden. 02:18 Video Magnin: «Das war eine Riesenerfahrung» Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden. 02:35 Video Benito: «Bin näher dran am Comeback» Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

Vor der Feier auf dem Bundesplatz hatten sich am frühen Nachmittag bereits hunderte Fans beim Wankdorfstadion versammelt und zogen durch die Stadt zum Bundesplatz.

Legende: Cheikh Niasse tanzt mit dem Pokal inmitten der Fans in der Altstadt. Keystone/Peter Klaunzer

Der BSC YB hatte sich am 20. Mai mit einem Sieg gegen Servette den Meistertitel der Super League gesichert. Den Pokal erhielt die Mannschaft am Samstag, nach ihrem Spiel gegen Winterthur. Es ist der 17. Meistertitel in der YB-Vereinsgeschichte.