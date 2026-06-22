Jetzt live: Bundesrat zur Kandidatur für Olympia in der Schweiz

Der Bundesrat unterstützt die Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038 in der Schweiz.

Er beantragt dem Parlament einen Beitrag von maximal 200 Millionen Franken.

Die Vorlage erhielt in der Vernehmlassung mehrheitlich Zustimmung.

Die Schweiz befindet sich derzeit in einem privilegierten Dialog mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOK). Das heisst, sie kann bis Ende 2027 ihr Bewerbungsdossier ohne Konkurrenz ausarbeiten. Erfüllt das Konzept die Anforderungen des Olympischen Komitees (IOK), erhält die Schweiz den Zuschlag für die Spiele.

Legende: Holten für die Schweiz eine Silbermedaille: Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni, Carole Howald und Alina Pätz während des Curling-Finales gegen Schweden bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d’Ampezzo, Italien. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Keine Haftung bei Defiziten

Der Bundesbeitrag von 200 Millionen Franken ist an die Bedingung geknüpft, dass Kantone und Gemeinden mindestens denselben Betrag beisteuern. Vorgesehen sind 60 Millionen Franken für die Paralympics, 50 Millionen für vergünstigte ÖV-Tickets, 80 Millionen für die Trägerorganisation sowie 10 Millionen als Reserve.

Für ein allfälliges Defizit will der Bund nicht haften. Die Organisatoren rechnen mit Gesamtkosten von 2.2 Milliarden Franken und planen eine privat finanzierte Defizitgarantie von 200 Millionen Franken.