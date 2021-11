Das Bundesamt für Gesundheit reagiert auf die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus und setzt mehrere Länder neu auf die Quarantäneliste. Personen, die aus folgenden Ländern und Gebieten in die Schweiz einreisen, müssen beim Einsteigen in ein Flugzeug einen negativen Covid-19-Test vorweisen und sich nach der Einreise in die Schweiz für 10 Tage in Quarantäne begeben:

Ägypten

Angola

Australien

Belgien

Botsuana

Dänemark

Eswatini

Hongkong

Israel

Lesotho

Malawi

Mosambik

Namibia

Niederlande

Sambia

Simbabwe

Südafrika

Tschechien

Vereinigtes Königreich

Japan

Kanada

Nigeria

Portugal

Stand: 29.11.2021

Die Test- und Quarantänepflicht gilt auch für Personen, die geimpft oder genesen sind. In der Schweiz wurde die Omikron-Variante laut BAG bisher nicht nachgewiesen.