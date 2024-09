Die Gläubigen zeigen sich dankbar dafür, dass sie in Davos alles vorfinden, was sie für ihren jüdisch-orthodoxen Alltag brauchen. Eine Touristin aus Jerusalem sagt: «Er ist wie ein Vater für alle. In Davos geht nichts ohne Rafael Mosbacher. Er ist der Mann vor Ort, der alles weiss und kennt und uns seine Hilfe anbietet.» Und ein anderer Tourist aus Zürich und London fügt bei: «Wir schätzen es sehr, was Herr Mosbacher für unsere Gemeinde macht. Wenn wir hierherkommen, wissen wir, dass wir alles haben, was die jüdische Gemeinde braucht.»