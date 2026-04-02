Wartezeit am Gotthard ++ Verkehrsüberlastung um Chur

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Wer am Karfreitag Richtung Süden will, musste viel Geduld mitbringen. Vor dem Gotthard-Nordportal staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von 21 Kilometern.

Zusätzlich wird die Gotthardstrasse wegen Lawinengefahr von Samstag bis Dienstag zwischen Amsteg und Wassen gesperrt.

Auch auf der A13 via San Bernardino ist mit Zeitverlusten zu rechnen.

Am Abend liess der Verkehr nach: Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal betrug laut SRF-Verkehrsinformationen von Viasuisse nach 22 Uhr noch fünf Kilometer.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. Wer am Karfreitag Richtung Süden will, muss viel Geduld mitbringen. Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler. 1 / 10 Legende: Wer am Karfreitag Richtung Süden will, muss viel Geduld mitbringen. KEYSTONE/Urs Flueeler

Bild 2 von 10. Vielleicht verstreicht für die einen die lange Wartezeit mit dem Blick auf das schöne Bergpanorama etwas schneller. (03.04.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler. 2 / 10 Legende: Vielleicht verstreicht für die einen die lange Wartezeit mit dem Blick auf das schöne Bergpanorama etwas schneller. (03.04.2026) KEYSTONE/Urs Flueeler

Bild 3 von 10. Andere versuchen sich anderweitig abzulenken. Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler. 3 / 10 Legende: Andere versuchen sich anderweitig abzulenken. KEYSTONE/Urs Flueeler

Bild 4 von 10. Auch auf der Umfahrungsroute via A13 San-Bernardino-Tunnel kam es in Folge grossen Verkehrsaufkommens am Karfreitag bei Chur zu Stau und einer Wartezeit von bis zu 1.5 Stunden. Bildquelle: SRF. 4 / 10 Legende: Auch auf der Umfahrungsroute via A13 San-Bernardino-Tunnel kam es in Folge grossen Verkehrsaufkommens am Karfreitag bei Chur zu Stau und einer Wartezeit von bis zu 1.5 Stunden. SRF

Bild 5 von 10. Bereits in der Nacht auf Karfreitag staute sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal. Bildquelle: SRF. 5 / 10 Legende: Bereits in der Nacht auf Karfreitag staute sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal. SRF

Bild 6 von 10. Zahlreiche Sonnenhungrige reisten in den Süden. (02.04.2026). Bildquelle: SRF. 6 / 10 Legende: Zahlreiche Sonnenhungrige reisten in den Süden. (02.04.2026) SRF

Bild 7 von 10. Die Blechlawine erreichte schon am Gründonnerstag zwischenzeitlich eine Länge von 15 Kilometer. (02.04.2026). Bildquelle: SRF. 7 / 10 Legende: Die Blechlawine erreichte schon am Gründonnerstag zwischenzeitlich eine Länge von 15 Kilometer. (02.04.2026) SRF

Bild 8 von 10. Statt vor dem Gotthard im Stau zu stehen, empfiehlt der TCS die Alternativroute über den San-Bernardino-Tunnel. (02.04.2026). Bildquelle: SRF. 8 / 10 Legende: Statt vor dem Gotthard im Stau zu stehen, empfiehlt der TCS die Alternativroute über den San-Bernardino-Tunnel. (02.04.2026) SRF

Bild 9 von 10. Für Reisen nach Italien werden zusätzlich die A9 via Simplon oder Grosser St. Bernhard sowie der Autoverlad Lötschberg empfohlen. (02.04.2026) . Bildquelle: SRF. 9 / 10 Legende: Für Reisen nach Italien werden zusätzlich die A9 via Simplon oder Grosser St. Bernhard sowie der Autoverlad Lötschberg empfohlen. (02.04.2026) SRF

Bild 10 von 10. Am Karfreitag könnte der Stau auf eine Länge von bis zu 20 anwachsen. (02.04.2026). Bildquelle: SRF. 10 / 10 Legende: Am Karfreitag könnte der Stau auf eine Länge von bis zu 20 anwachsen. (02.04.2026) SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Autokolonne auf der A2 in Richtung Süden staute sich zwischen Erstfeld und Göschenen. Als Umleitung wurde die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Reisenden nach Italien wurde zusätzlich die Alternativroute über die A9 via Simplon oder Grosser Sankt Bernhard sowie der Autoverlad am Lötschberg nahegelegt.

Wartezeiten auch bei Umfahrung via San Bernardino

Doch auch auf der A13 im Raum Graubünden rollte die Blechlawine an. Reisende mussten an Karfreitag mit einem Zeitverlust von bis zu 1.5 Stunden rechnen. Die starke Überlastung der Autobahn führte dazu, dass auch die Ausweichrouten im Raum Chur vollständig überlastet waren.

Legende: Überfüllte Autobahn und Nebenstrasse bei Chur. SRF

Der Reiseverkehr in den Süden hat schon am Mittwochvormittag zu einem Stau vor dem Gotthardstrassentunnel geführt. Am Abend erreichte die Blechlawine vor dem Nordportal in Göschenen UR eine Länge von 13 Kilometern. Die Autoinsassen mussten sich damit über zwei Stunden lang gedulden, bis sie die Fahrt durch den 17 Kilometer langen Gotthardstrassentunnel Richtung Airolo TI antreten konnten.