Im Dezember 2021 sind in der Schweiz 2617 Personen aufgegriffen worden, weil sie rechtswidrig in der Schweiz sind. Davon sind 1044 afghanische Migranten, die über die Ostgrenze in die Schweiz eingereist sind.

Seit das Bearbeitungszentrum in Buchs Anfang Januar eröffnet wurde, sind dort 428 Fälle bearbeitet worden.