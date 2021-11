Von einer «markanten» Zunahme der Aufgriffe bei afghanischen Migranten und Migrantinnen im Grenzraum zu Österreich spricht der Bundesrat. Er tut dies in seiner Antwort auf eine Interpellation von Seiten der SVP.

Während noch im Februar fünf Afghanen beim illegalen Grenzübertritt von Österreich her aufgegriffen worden waren, waren es im August 85-mal mehr – nämlich 428. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der illegalen Einreisen bereits im Juli stark anstieg, obschon die Machtübernahme Kabuls durch die Taliban erst Mitte August stattfand. 212 illegale Einreisen waren es bereits im Juli.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt das Phänomen, das bis heute angehalten habe. Deren Sprecher Florian Schneider sagt: «Ja, es ist so, dass auch die Kantonspolizei St. Gallen seit Anfang Sommer einen markanten Anstieg von solch illegalen Einreisen an der österreichisch-schweizerischen Grenze im Rheintal verzeichnet.»