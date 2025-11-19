Fünf Polizeischüler werden wegen rassistischer und sexistischer Äusserungen per sofort von der Polizeischule Ostschweiz freigestellt.

Sie sollen in «nicht-öffentlichen Bereichen» der Polizeischule entsprechende Inhalte verbreitet haben, teilt Ostpol mit.

Die Polizeischule Ostschweiz (PSO) bildet in Amriswil im Thurgau angehende Polizistinnen und Polizisten aus. Fünf Schüler sind nun freigestellt worden, wegen rassistischer und sexistischer Äusserungen, wie es in einer Mitteilung der Kommandanten-Konferenz des Ostschweizer Polizeikonkordats (Ostpol) heisst. In «nicht-öffentlichen Bereichen» seien entsprechende Inhalte verbreitet worden.

Legende: Ostpol bildet künftige Polizistinnen und Polizisten in der Polizeischule Amriswil TG aus. Polizeischule Ostschweiz

Die Verantwortlichen verurteilten das Verhalten der fünf Polizeischüler aufs Schärfste, schreibt Ostpol weiter. «Die Kommandantin und die Kommandanten von Ostpol sowie die Direktion der PSO sind sich einig, dass das Vorgehen der Polizeischüler und die damit verbundene Einstellung in der Polizei und in der Polizeischule keinen Platz haben darf.»

Meldestelle hat funktioniert

Darüber hinaus hätten die fünf Polizeischüler gegen die PSO-Schulordnung und den Europäischen Kodex für Polizeiethik verstossen. Es gelte die Nulltoleranz. Ostpol und die PSO wollen ihre Schülerinnen und Schüler in Zukunft in Themen wie Sexismus, Rassismus, Diskriminierung und Mobbing noch besser ausbilden. Die entsprechende Meldestelle habe in diesem Fall funktioniert.

Zum Ostschweizer Polizeikonkordat gehören die Kantonspolizei-Korps der Kantone Appenzell Ausser- und Innerrhoden, Glarus, Graubünden, St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen, die Stadtpolizeien St. Gallen und Chur sowie die Landespolizei von Liechtenstein. Von den fünf freigestellten Polizeischülern gehörten zwei der Kantonspolizei Graubünden an und je einer der Kantonspolizei Thurgau, der Kantonspolizei St. Gallen und der Stadtpolizei St. Gallen.

