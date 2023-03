Der Bahnverkehr zwischen dem Tessin und der deutschsprachigen Schweiz ist während drei Stunden unterbrochen gewesen.

Grund dafür war eine Fahrleitungsstörung in Altdorf (UR).

Zuvor war bereits der Gotthard-Strassentunnel wegen einer Panne gesperrt gewesen.

Wie eine SBB-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte, trat die Störung im Bahnhof Altdorf um 9.15 Uhr auf. Um zirka 10 Uhr wurde die Strecke zwischen Erstfeld und Flüelen (UR) gesperrt. Ab 13 Uhr sei der Betrieb am Gotthard Schritt für Schritt wieder aufgenommen worden, teilte die Sprecherin mit. Es könne noch zu einzelnen Zugausfällen und Folgeverspätungen kommen.

Die Störung wirkte sich vor allem auf den Fernverkehr aus. Reisende, die von der Deutschschweiz oder der Romandie ins Tessin oder nach Italien wollten, mussten via Brig (VS) fahren. Die Züge, welche über die Gotthardbergstrecke verkehren, waren von Norden her bis Arth-Goldau (SZ) und von Süden her bis Erstfeld unterwegs. Die S-Bahnen im Tessin konnten uneingeschränkt fahren.

Gotthard-Strassentunnel kurzzeitig gesperrt

In den frühen Morgenstunden war bereits die Strassenverbindung zwischen dem Tessin und der Deutschschweiz unterbrochen. Wegen eines defekten Sattelmotorfahrzeugs war der Gotthardtunnel der Autobahn A2 kurzzeitig gesperrt worden. Die Panne hat sich laut Kantonspolizei gegen 6.30 Uhr auf der Urner Seite des Tunnels ereignet. Nähere Angaben zum Vorfall lagen nicht vor. Um 8.15 Uhr konnte der Tunnel wieder freigegeben werden.