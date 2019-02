SBB-Chef Andreas Meyer trat heute zusammen mit Laurent Troger auf, einem langjährigen Manager des kanadischen Bombardier-Konzerns. Meyer stellte den Mann sowohl in der Verkehrskommission des Nationalrates wie auch vor den Medien als «Präsident von Bombardier Transportation» vor. Doch Laurent Troger ist gar nicht mehr im Amt.

Am letzten Donnerstag kam es in Kanada zu einem Führungswechsel, wie Recherchen von SRF ergaben. Bombardier International teilte letzte Woche mit, Troger sei per sofort nicht mehr für die Zugsparte verantwortlich und suche neue Möglichkeiten ausserhalb des Konzerns.

Meyer: Wechsel ändert nichts an Strategie

Drei Jahre lang sei Laurent Troger aber für den Doppelstockzug verantwortlich gewesen, erklärt SBB-Chef Andreas Meyer gegenüber SRF. «Ich habe ihn in der Regel einmal im Monat getroffen, und wir haben geschaut, wie die Dinge aufgegleist sind».

Andreas Meyer räumt dann auch ein, er habe letzte Woche vom Führungswechsel bei Bombardier erfahren. Er habe dann sofort mit den neuen Verantwortlichen Kontakt aufgenommen. «Mir wurde von höchster Führungsebene versichert, dass der Wechsel an der Strategie von Bombardier nichts ändern wird.» Bombardier könne sich nicht leisten, «den Zug hier in der Schweiz» nicht auf die Schiene zu bringen.

Die SBB will gemeinsam mit Bombardier nun versuchen, den Zug in den nächsten Wochen und Monaten so zu verbessern, dass er «betriebsstabil» werde.