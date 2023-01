Legende: Keystone/Francesca Agosta

Längerfristige Pläne, die Menschen im staugeplagten Mendrisiotto vom Verkehr zu entlasten, haben namhafte Tessiner Architekten. Sie kämpfen dafür, dass sieben Kilometer der Autobahn zwischen Mendrisio und Chiasso in den Boden kommen. Einer von ihnen ist Elio Ostinelli. Er verdammt die Autobahn nicht. Sie sei ein Zeichen der ungeheuren wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte im Tessin. Allerdings verschlechtere der viele Verkehr die Lebensqualität massiv. Deshalb sollen, so Ostrinelli und eine Gruppe weiterer Architekten, sieben Kilometer Autobahn im Südtessin im Boden versenkt werden. Dabei soll der letzte Tunnel bis nach Como auf italienischer Seite führen. Sollte das Projekt in Bern und Rom auf offene Ohren stossen, würde es jedoch frühestens 2050 realisiert sein. Das würde der 75-jährige Ostinelli wohl nicht mehr erleben. Doch: «Das Projekt soll eine Perspektive für künftige Generationen sein», betont er.