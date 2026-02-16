Der Gründer der Schweizer Paraplegiker-Stiftung Guido A. Zäch ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Er sei im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen, wie die Stiftung mitteilt.

Als Gründer und Chefarzt des Paraplegiker-Zentrums in Nottwil und der Schweizer Paraplegiker-Stiftung erreichte Zäch schweizweite Bekanntheit.

Zäch war auch als Politiker aktiv. In den 1980er-Jahren war er Mitglied des Grossen Rats im Kanton Basel-Stadt. Von 1999 bis 2003 politisierte er für die damalige CVP und den Kanton Aargau im Nationalrat.

Legende: Guido A. Zäch (hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2024) war zuletzt Ehrenpräsident der Paraplegiker-Stiftung. KEYSTONE/Urs Flueeler

Er gründete die Paraplegiker-Stiftung im Jahr 1975. Dazu kam 1990 das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Von 1973 bis 1989 leitete er das Paraplegiker-Zentrum Basel. Bereits in den 1960er Jahren hatte Zäch demnach als junger Arzt erstmals Kontakt mit Querschnittgelähmten. Dabei habe er die Lücken im Spital-, Sozial- und Versicherungssystem der Schweiz erkannt, schreibt die Paraplegiker-Stiftung in ihrem Nachruf.

Anfang der 2000er-Jahre kam der Mediziner mit dem Gesetz in Konflikt. Wegen mehrfacher Veruntreuung wurde Zäch vom Basler Appellationsgericht zu 16 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt. Das Bundesgericht bestätigte das Urteil im Jahr 2007.

Zäch trat daraufhin aus dem Stiftungsrat zurück und wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Seine Vision sei es gewesen, dass Personen im Rollstuhl wieder zu selbstständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten werden könnten, heisst es im Nachruf der Stiftung weiter. Betroffene hätten heute Chancen und Perspektiven, die einst undenkbar gewesen wären.