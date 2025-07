Das St. Galler Parkhaus Central zählt zu den modernsten Parkhäusern der Schweiz – trotzdem fühlt sich Parken dort nicht immer sicher an. Warum ist das so?

Was macht ein Parkhaus wirklich sicher? Und warum schafft moderne Technik nicht bei allen Vertrauen? Ein Blick hinter die Kulissen des Parkhauses Central – eines der fortschrittlichsten Parkhäuser der Schweiz – gibt Aufschluss.

Legende: Sicher parken im Central – oder bleibt ein mulmiges Gefühl? SRF/MICHAEL ULMANN

Nach sechs Jahren Bauzeit wurde das Parkhaus Central diesen Frühling eröffnet. Über 600 Stellplätze verteilen sich auf neun Ebenen, sechs davon unterirdisch. Über 65 Millionen Franken hat das Bauwerk gekostet – doch reicht Hightech alleine aus, damit sich alle dort sicher fühlen?

Legende: Offene Architektur und klare Sicht bei der Einfahrt schafften Vertrauen, sagt Sicherheitsexperte David Leuthold. Er war auch lange Vorstandsmitglied bei Parking Suisse, dem Verband des ruhenden Verkehrs. SRF/MICHAEL ULMANN

«Ich fühle mich sicher hier», sagt ein jüngerer Mann, der just sein Auto im Central geparkt hat. Eine ältere Frau meint: «Ich habe Freundinnen, die gehen gar nicht in Parkhäuser.»

Eine weitere jüngere Parkende: «Es ist mir hier nicht so wohl.» Zwar nutze sie das Parkhaus, doch die Atmosphäre bereite ihr grundsätzlich Unbehagen. So äussern sich Personen, die im Parkhaus Central ihr Auto für ein paar Stunden abstellen – teils mit gemischten Gefühlen.

Das Parkhaus – der Angstraum

Obwohl Parkhäuser in der Schweiz zu den sichersten Orten gehören, fühlen sich dort dennoch viele Menschen unwohl. Warum? Die Expertin Nora Markwalder erklärt das mit dem Kriminalitätsfurcht-Paradoxon.

Legende: Nora Markwalder, Professorin für Kriminologie Parkhäuser gelten als sogenannte Angsträume, sagt Nora Markwalder, Kriminalitätsforscherin an der Universität St. Gallen. SRF/MICHAEL ULMANN

Dieses Paradoxon beschreibt einen psychologischen Widerspruch: Personen, die statistisch einem geringeren Risiko ausgesetzt sind – etwa Frauen oder ältere Menschen – verspüren oft stärkere Angst vor Kriminalität. Umgekehrt haben Gruppen mit höherem Risiko – etwa junge Männer – tendenziell weniger Furcht, so Markwalder. Parkhäuser gelten als sogenannte Angsträume, obwohl die tatsächliche Kriminalitätsrate dort niedrig ist.

Architektur gegen Angst

Was hilft gegen die Angst im Parkhaus? Glastüren, offene Architektur, Videokameras oder Notrufknöpfe – all das trage zum Sicherheitsgefühl im Parkhaus Central bei, sagt Sicherheitsexperte David Leuthold bei einem Rundgang. Er führt ein Unternehmen für Sicherheits- und Betriebskonzepte in Parkhäusern.

Das hilft für ein sicheres Gefühl

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Sich wohler fühlen und besser orientieren können, dafür gibt's auf jedem Stock... Bildquelle: SRF MICHAEL ULMANN. 1 / 2 Legende: Sich wohler fühlen und besser orientieren können, dafür gibt's auf jedem Stock... SRF MICHAEL ULMANN

Bild 2 von 2. ...eine andere Farbe auf dem Boden und teils Stickereimuster an den Wänden. Bildquelle: SRF MICHAEL ULMANN. 2 / 2 Legende: ...eine andere Farbe auf dem Boden und teils Stickereimuster an den Wänden. SRF MICHAEL ULMANN __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Es gibt keine schmuddeligen Ecken, überall ist es hell und überschaubar. Die Stellplätze sind grosszügig bemessen. Niemand könnte sich hier ungesehen verstecken.

Legende: Jeder Stellplatz steht unter Kamerabeobachtung. Eine Glastür sorgt für freie Sicht und zusätzliche Transparenz. SRF/MICHAEL ULMANN

Auch die technische Ausstattung ist auf dem neusten Stand: Das Parkhaus ist videoüberwacht – jede Kamera wird von mindestens einer weiteren erfasst. «Niemand kann da also ungesehen an einer Kamera schrauben», sagt Leuthold. Jede Bewegung wird aufgezeichnet. Der Betriebsleiterraum liegt direkt bei der Einfahrt und ist rund um die Uhr besetzt – genau wie das Parkhaus selbst.

Legende: Über vierzig Notrufknöpfe gibt es im Parkhaus Central – fünf auf jeder Ebene – einer neben jeder Kasse. SRF/MICHAEL ULMANN

Dennoch reichen modernste Systeme wie flächendeckende Kameras, helle Beleuchtung und Notrufknöpfe oft nicht aus, um Ängste vollständig zu nehmen. Denn Sicherheit wird nicht nur rational wahrgenommen – sondern auch emotional und atmosphärisch erlebt. Darum brauche es mehr als Technik, sagt Sicherheitsexperte David Leuthold.

Sicherheit beginnt mit Sicht

Wer sich in einem Parkhaus sicher fühlen soll, muss sich orientieren können, andere Menschen sehen – und spüren, dass Hilfe erreichbar ist. Das beginnt mit offener Architektur: Statt dunkler Betonkammern sorgen helle Wände und gläserne Durchgänge für Transparenz und vermeiden das Gefühl von Enge, sagt David Leuthold. Wenn man vom eigenen Stellplatz aus den Ausgang, das Treppenhaus oder die Notrufstation erkennt, entsteht das Gefühl von Kontrolle – das Gefühl: Ich bin nicht ausgeliefert.