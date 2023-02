Parteitag in Freiburg

Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz hält in Granges-Paccot bei Freiburg ihre Delegiertenversammlung ab.

Diskutiert wird eine mögliche Wahlkampagne zum Thema Kaufkraft.

Die SP will auch ihre Parole zur OECD-Mindeststeuervorlage und zum Klimaschutzgesetz beschliessen.

Es sei insbesondere die Politik der SVP, welche die Kaufkraft der Menschen in der Schweiz gefährde, sagte Co-Präsident Cédric Wermuth in seiner Rede. Grund dafür sei, dass die grösste Partei des Landes die Interessen der Konzerne vor die Interessen der Menschen stelle und deshalb Massnahmen gegen explodierende Mietpreise verhindere.

Die Gefahr für die die Kaufkraft und das Portemonnaie der Menschen in diesem Land trägt keinen syrischen Namen, keinen portugiesischen Namen und schon gar keinen ukrainischen Namen, sondern diese Gefahr heisst Chiesa, Martullo, Aeschi und Matter.

Simonetta Sommaruga verabschiedet Box aufklappen Box zuklappen Legende: Simonetta Sommaruga neben ihrer Nachfolgerin Elisabeth Baume-Schneider. Keystone/Peter Klaunzer Die SP hat Simonetta Sommaruga mit einem Video verabschiedet. Weggefährten und Parteigrössen bedankten sich darin bei der ehemaligen Bundesrätin für ihr Engagement. Sie habe sich als Justizministerin dafür eingesetzt, dass es mit der Gleichstellung vorangehe, sagte darin etwas die aktuelle Co-Präsidentin Mattea Meyer. «Sie hat sich stark gemacht für Lohngleichheit, für ein modernes Familienrecht – und dafür wurde sie ständig von rechts angegriffen.» Mehrfach wurden aber auch die menschlichen Qualitäten von Sommaruga hervorgehoben. Sommaruga, die auf dem Podium von den amtierenden SP-Bundesräten Alain Berset und Elisabeth Baume-Schneider flankiert wurde, reagierte gerührt und bedankte sich für die gemeinsame Zeit und die erhaltene Unterstützung.

Auch Co-Präsidentin Mattea Meyer stellte die Kaufkraft ins Zentrum ihrer Rede. Diese könne gestärkt werden, indem «die unverschämte Abzockerei bei den Mieten gestoppt werde und die SP für bezahlbare Mieten einstehe».

Zudem müsse endlich die Entlastung bei den Krankenkassenprämien für Familien und Einzelpersonen mit tiefen Einkommen erhöht werden, forderte die Nationalrätin.

Zwei mögliche Kernthemen

Laut einer SP-Analyse zur Kaufkraft sind «explodierende Mietpreise und sinkende Renten in der zweiten Säule» für viele Menschen ein Problem.

Die Delegierten diskutieren am Parteitag unter anderem darüber, zu welchem der beiden Themen in den nächsten Jahren Akzente gesetzt werden sollen, um die Kaufkraft der Menschen in der Schweiz zu stärken.

Weitere Themen des Parteitags, des obersten Organs der SP, sind die Themen Gleichstellung sowie Klima und Energiesicherheit. Die Delegierten fassen im Speziellen die Parolen für die Abstimmung im Juni zur OECD-Mindeststeuer und zum Klimaschutzgesetz.

Erste grosse Rede der neuen Bundesrätin

Bei ihrer Rede sprach sich die neue SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider für eine soziale Migrationspolitik aus. Migranten hätten die Schweiz zu dem Land gemacht, das es heute sei, sagte sie in Freiburg. Bereits 1910 seien beim Bau der Eisenbahnlinien neun von zehn Arbeitern ausländische Staatsangehörige gewesen. «Ihre Urenkel sind heute Teil unserer Familien und Freundeskreise.»

Wir scherzen nicht mit unseren Grundwerten. Solche Dramen erfordern kein Wahlkampfkalkül.

Es sei auch Ausländerinnen und Ausländern zu verdanken, dass die Schweiz heute so reich sei, fuhr die Vorsteherin des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) fort. Und angesichts des grassierenden Fachkräftemangels sei die Schweiz noch immer auf Migration angewiesen.

Vor den SP-Delegierten betonte Baume-Schneider schliesslich, dass sich die Partei auch nicht aus Angst vor einer Wahlniederlage vom bedingungslosen Einsatz für eine humanitäre Migrationspolitik abhalten lassen sollte. Sie habe etwa für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei das beschleunigte Visaverfahren geschaffen, obwohl es hiess, es sei ein politisches Risiko. «Doch wir scherzen nicht mit unseren Grundwerten. Solche Dramen erfordern kein Wahlkampfkalkül.»