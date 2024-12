Leerkündigung für 100 Mietparteien in Zürich sorgt für Kritik

Per Ende März 2025

Die im Volksmund «Sugus»-Häuser im Stadtzürcher Kreis 5 sind wegen ihrer zentralen Lage beliebt und gelten als preiswert. Für 100 Mietparteien in drei der insgesamt neun Gebäude auf dem Röntgenareal haben diese Vorteile nun aber ein jähes Ende. Bis Ende März 2025 müssen sie ausziehen. Die Eigentümerin der drei Liegenschaften will eine Totalsanierung durchführen. Das Nachrichtenportal Watson berichtete am Dienstag als erstes über den Fall.

Betroffener über die Kündigung: «Der totale Schock»

SRF liegt das Schreiben der zuständigen Verwaltung, der Allgood Property AG, vom 26. November vor. Darin heisst es, dass tiefgreifende Instandsetzungsarbeiten an den Ende der 1990er-Jahre errichteten Häusern, «unumgänglich» seien. Das habe die Eigentümerin entschieden.

Legende: Das Schreiben der Allgood Property AG an die Bewohnerinnen und Bewohner der Neugasse 81, 83 und 85 in der Stadt Zürich.

Eine Kündigung hat auch ein Bewohner, der mit Radio SRF spricht, erhalten. Michael Müller (Name geändert) lebt seit zehn Jahren in der Siedlung. «Montagmittag klingelte der Pöstler, alle mussten runter. Zuerst dachten wir, es sei eine Mietzinserhöhung. Aber dann haben wir gemerkt, dass es eine Kündigung war.» Die Leute seien fassungslos gewesen. Manche hätten nur noch geweint, sagt Müller gegenüber Radio SRF. «Es ist der totale Schock.» Insgesamt dürften über 250 Personen von der Leerkündigung betroffen sein.

Im Schreiben der Verwaltung heisst es, dass zum Beispiel Küchen und Bäder erneuert werden müssten. Zudem würden Grundrissänderungen vorgenommen. Gegenüber SRF widerspricht Müller der Darstellung der Verwaltung. «Uns wurde gesagt, die Häuser seien in einem ‹unhaltbaren Zustand›, den man den Mietern nicht zumuten könne – aber das stimmt überhaupt nicht. Hier ist alles in Ordnung.»

Schriftliche Stellungnahme von der Firma Allgood Property AG Box aufklappen Box zuklappen «Die Liegenschaften Neugasse 81 I 83 I 85 in 8005 Zürich wurden am 26. November 2024 durch eine neue Eigentümerschaft übernommen. Zuvor ergab die Einschätzung der Bausubstanz, dass der Zustand der Liegenschaften eine umfassende Kernsanierung erfordert. Der Mieterschaft ist die unbefriedigende Wohnsituation nicht mehr zumutbar. Die Mehrfamilienhäuser müssen zwingend kernsaniert werden, um sie einer nachhaltigen und ökologischen Zukunft zuführen zu können. Tiefgreifende Instandsetzungsarbeiten sind unumgänglich. Diese sind: Auswechslung von alten Küchen und Bädern

Grundrissänderungen werden der aktuellen Nachfrage angepasst

Auswechslung sämtlicher Leitungsinstallationen

Erneuerung von alten Wand- und Bodenbelägen inkl. ganzes Treppenhaus

Ökologische und energiesparende Modernisierungen Die Sanierungsarbeiten beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2025. Dies führt leider zur Kündigung der gesamten Mieterschaft der Liegenschaften Neugasse 81, 83 und 85 unter Einhaltung der Kündigungsfrist gemäss Mietvertrag. Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs ist dies unumgänglich.»

Was den Betroffenen besonders ärgert: Noch im September hatte die Verwaltung offenbar anders kommuniziert – nämlich, dass keine Totalsanierung anstehe, kleinere Anpassungen wohl aber zu einer Mietzinserhöhung führen würden.

Mieterverband kritisiert Leerkündigung

Mit der Kündigung auf Ende März 2025 umzugehen sei die «totale Überforderung», sagt der zweifache Familienvater. «Es ist gar nicht möglich, bis dann etwas zu finden.»

Das sieht auch Larissa Steiner vom Mieterverband Zürich so. Sie spricht von einem «sehr stossenden Fall». Die Leerkündigung sei sehr kurzfristig erfolgt – nämlich mit der gesetzlichen Mindestfrist von drei Monaten. «Die Mieterinnen und Mieter haben Anfang Dezember die Kündigung per Ende März erhalten. Das gibt Ihnen gut drei Monate, um eine Alternative zu suchen. Das ist absolut unmöglich.»

Leerkündigungen seien bei Sanierungsvorhaben zwar grundsätzlich zulässig, so die Juristin. Bei der Besichtigung der betroffenen Wohnungen habe sich aber gezeigt, dass diese nicht in einem sanierungsbedürftigen Zustand seien. Es stelle sich die Frage, ob nicht schlicht «Profitgier» hinter dem Manöver stecke.

Verwaltung publiziert Bilder als Beweis für Handlungszwang Box aufklappen Box zuklappen Am späteren Mittwochnachmittag publiziert die Allgood Property auf ihrer Website Bilder, die den Zustand in den Wohnungen zeigen sollen auf der eigenen Website. Darüber heisst es «Die bittere Wahrheit...»

Wie teuer die Wohnungen nach der Sanierung sein werden, ist noch unklar. Ein Vertreter der Simo Immobilien AG, die für die Verwaltung der anderen Häuser auf dem Röntgenareal zuständig ist, erklärt gegenüber SRF, dass die Mietpreise für die 1.5- bis 5.5-Zimmer-Wohnungen zwischen CHF 1000 und CHF 2300 liegen werden.

Die Solidarität unter den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern sei riesig, sagt Michael Müller. Man helfe sich gegenseitig und prüfe nun juristische und politische Schritte.

Keine Totalsanierung in den restlichen «Sugus»-Häusern Box aufklappen Box zuklappen Nicht allen Bewohnerinnen und Bewohner des Röntgenareals droht das gleiche Schicksal. Das hängt mit den Besitzsverhältnissen der «Sugus»-Häuser zusammen. Die insgesamt neun Häuser gehören drei unterschiedlichen Personen. Nur eine hat sich für die Totalsanierung entschieden. Die Verwalterin der anderen sechs Häuser auf dem Röntgenareal, die Simo Immobilien GmbH, gibt auf ihrer Website an , dass es der Wunsch der beiden Eigentümer sei, «die Wohnqualität und die Bezahlbarkeit zu erhalten». Reparaturen und Instandhaltungen sollen auch in Zukunft zeitnah durchgeführt werden.

