In der Schweiz fehlten zwar verlässliche Daten über den Zusammenhang zwischen gewissen Pestiziden und der Parkinsonerkrankung, sagt Georg Kägi, Vorstandsmitglied von Parkinson Schweiz. Aber die Daten aus dem Ausland seien klar, was diesen Zusammenhang betreffe.

Kägi, der auch das Ostschweizer Zentrum für Bewegungsstörungen am Kantonsspital St. Gallen leitet, geht davon aus, dass Resultate aus dem Ausland auch in Schweizer Studien auftauchen würden – auch wenn das Spekulation sei. «Wir unterscheiden uns nicht grundlegend darin, welche Pestizide wir in der Landwirtschaft einsetzen. Und es ist davon auszugehen, dass in der Landwirtschaft tätige Personen oder auch Winzer ein erhöhtes Parkinson-Risiko haben könnte.»

Vor ein paar Jahren sei es noch schwierig gewesen, eine Aussage über die Gesamtzahl aller Parkinsonpatienten in der Schweiz zu machen, sagt Kägi. Dies habe zu Bestrebungen geführt, diese Daten aufzuarbeiten, was noch immer andauere.

Kägi schätzt, dass in der Schweiz insgesamt 25'000 bis 30'000 Personen von Parkinson betroffen sind. «Die epidemiologischen Daten, also jene zum Parkinson-Risiko zu erfassen, ist natürlich komplex und schwierig», sagt er dazu.