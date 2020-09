In der Schweiz gibt es zu wenig Pflegefachpersonen. Hier will die Pflegeinitiative Abhilfe schaffen, die Pflegenden in ihrem Beruf aufwerten und eine Ausbildungsoffensive starten. Insbesondere sollen diplomierte Pflegefachpersonen gefördert werden.

Der Bundesrat lehnt das Volksbegehren ab. Er will einer spezifischen Berufsgruppe keine Sonderstellung in der Verfassung geben. Auch der Krankenkassenverband Santésuisse lehnt es ab. Gemäss Santésuisse gibt es heute keinen Pflegenotstand. Der Spitalverband H+ lehnt die Initiative ab, weil sie am falschen Ort ansetze, unterstützt aber den indirekten Gegenvorschlag des Parlaments. Dieses will die Ausbildung der Pflegefachpersonen mit Geldern von Bund und Kantonen fördern. Der Gegenvorschlag hat sowohl in National- als auch im Ständerat eine Mehrheit.