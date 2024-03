Die Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-Citoyen-Initiative)» verlangt, dass Schweizerinnen und Schweizer einen Dienst für Allgemeinheit und Umwelt leisten. Das könnte entweder ein Dienst bei der Armee sein oder ein anderer, gleichwertiger und anerkannter Milizdienst.

Der Sollbestand von Armee und Zivilschutz muss garantiert bleiben. Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz wohnen, will die Initiative von der Dienstpflicht nicht ausnehmen. In welchem Umfang sie Dienst leisten sollen, soll auf Gesetzesebene geregelt werden.