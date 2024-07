Brandstiftung ist ein jahrhundertealtes Phänomen. Ein aktueller Fall in Elgg wirft erneut Licht auf diese destruktive Aktion. Die Motive, die Menschen dazu bringen, Feuer zu legen, sind vielfältig. Doch warum legen Menschen überhaupt Brände?

Legende: Elgg in Zürich war kürzlich Schauplatz einer Serie von Bränden. Die Polizei konnte die mutmassliche Brandstifterin festnehmen. Die Vorfälle erinnern an eine ähnliche Brandserie in der Region vor einigen Jahren. Keystone/KANTONSPOLIZEI ZÜRICH (18.11.2011)