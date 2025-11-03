In Hilterfingen bei Thun wurde die erste Tierklappe der Schweiz eröffnet.

Die verantwortliche Stiftung will damit das Aussetzen von Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Nagetieren verhindern.

Das Angebot richtet sich an Tierhaltende in einer Notsituation.

Laut der Stiftung Tierklappe handelt es sich um ein Pilotprojekt. Die Holzbox soll Betroffenen eine anonyme Abgabemöglichkeit bieten. Die Berner Tamedia-Zeitungen berichteten am Montag zuerst über das Projekt.

Legende: Tiere können zwischen 6 und 21 Uhr abgegeben werden, wie die Stiftung auf ihrer Website schreibt. Stiftung Tierklappe

Die Holzbox steht demnach am Waldrand oberhalb des Schlosses Hünegg und ist mit Kamera, Ventilator und Solarpanel ausgestattet. Nach der Abgabe wird das Tier untersucht, gepflegt und nach zwei Monaten zur Adoption freigegeben.

Gegen vernachlässigte Haustiere

Die Stiftung finanziert sich ausschliesslich durch Spenden. Präsidentin Jasmin Reinhard erklärte in dem Zeitungsbericht, das Projekt solle nicht nur Auffangstation sein, sondern auch Präventions- und Aufklärungsarbeit leisten. Ziel sei es, auf die Bedürfnisse vernachlässigter Haustiere aufmerksam zu machen.

Legende: Wer in einer Notsituation ist, kann sein Kaninchen abgeben. KEYSTONE/DPA/Paul Zinken

«Die Tierklappe ist kein Freipass zur Verantwortungslosigkeit, sondern eine Alternative zum Wegsehen», heisst es auf der Website der Stiftung. Für viele Tiere sei sie der rettende Ausweg. Der Fokus liege auf Kaninchen und Nagetieren, weil sie oft übersehen und ihre Bedürfnisse unterschätzt oder ignoriert würden.