Pilotprojekt in Zürich

Wer in der Schweiz gegen seinen Willen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, hat Anrecht auf eine Vertrauensperson.

Doch fast nirgends wird dieses Recht auch umgesetzt. Oftmals wissen die Betroffenen nicht einmal, dass ihnen eine Vertrauensperson zustünde.

Als erster Deutschschweizer Kanton hat nun Zürich einen Pilotversuch gestartet mit freiwilligen Vertrauenspersonen.

Jeden Tag werden im Kanton Zürich zehn Menschen gegen ihren Willen in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Sie hatten beispielsweise einen Nervenzusammenbruch erlitten oder im Wahn Familie und Nachbarn bedroht.

Diese Menschen sind hilflos und verzweifelt.

Vertrauenspersonen könnten in dieser schwierigen Situation helfen, sagt der Jurist Aner Voloder von Pro Mente Sana. «Diese Menschen sind hilflos und verzweifelt und kennen niemanden, der diese Aufgabe übernehmen könnte», erklärt Voloder. «Andere haben kein Vertrauen in ihre Familienangehörigen, weil diese an der Zwangseinweisung beteiligt gewesen sind.»

Vertrauenspersonen gesucht

Deshalb hat Pro Mente Sana freiwillige Vertrauenspersonen gesucht. Rund 80 haben sich gemeldet, 19 haben im Sommer die Ausbildung zur Vertrauensperson gemacht und sechs stehen bereits im Einsatz – in einer der vier beteiligten Psychiatrien in Winterthur, Zürich, Oetwil und Kilchberg.

Die Aufgaben der Vertrauensperson sind vielfältig. «Sie klären die Patienten und Patientinnen über ihre Rechte und Pflichten während des Klinikaufenthalts auf, sie vermitteln in Konflikten und sind zum Beispiel bei der Erstellung des Behandlungsplans anwesend», zählt Voloder auf.

Patientenstellen befürworten Projekt

Bei den Schweizerischen Patientenstellen kommt das Projekt gut an. «Ich finde das ein sehr gutes Angebot und es trifft ein grosses Bedürfnis», sagt Präsidentin Erika Ziltener, «denn sehr viele Menschen – insbesondere bei einer psychischen Erkrankung – fühlen sich sehr schnell verloren.»

Obwohl nach Erwachsenenschutzrecht eigentlich alle Betroffenen ein Anrecht auf eine Vertrauensperson hätten, ist das nicht die Regel. In den meisten Kantonen belassen es die Kliniken bei der Patienteninformation – ohne freiwillige Vertrauenspersonen.

Nur die Kantone Genf und Tessin haben seit Längerem Erfahrung mit diesem Modell – mit guten Ergebnissen, sagt Projektleiter Voloder. Das Projekt im Kanton Zürich ist für vier Jahre mit einer halben Million aus dem Lotteriefonds finanziert. Danach entscheidet Pro Mente Sana, ob sie das Angebot auch in weiteren Kantonen aufbauen will.

Sendebezug: SRF 4 News, Heute Morgen, 06:00 Uhr