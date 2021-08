Der natürliche Phosphor-Kreislauf verläuft in tektonischen Zeiträumen, dauert also Jahrmillionen. Im Wesentlichen lagern sich dabei organische Abfälle als Sediment ab, werden zu Gestein, das dann abgebaut werden kann. Für den Menschen ist dieser Kreislauf logischerweise nicht nutzbar.

Jedoch lässt sich auch ein kleiner Kreislauf etablieren. Menschen scheiden das mit der Nahrung aufgenommene Phosphor mit Urin und Kot wieder aus, so gelangt es in die Kläranlagen. Wenn hier nun der Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewonnen wird und via Dünger erneut in den Pflanzen landet, wäre der Phosphor-Kreislauf geschlossen.

Heute bleiben die hohen Phosphor-Anteile im Klärschlamm grösstenteils ungenutzt. Der Schlamm wird mehrheitlich verbrannt und dann wird die Asche deponiert, auf diese Weise geht der Phosphor aus dem Kreislauf verloren.