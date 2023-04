Sie sind unzählbar, die Manga-Hefte, die im Kongresszentrum Montreux VD an den Ständen aufliegen. Die Welt der japanisch inspirierten, kindhaften Figuren mit ihren übergrossen Augen. Hier an der Messe Polymanga hat sie ihr Westschweizer Zentrum.

Messe Polymanga

1 / 4 Legende: Stapelweise Mangas... SRF 2 / 4 Legende: an der Messe Polymanga... SRF 3 / 4 Legende: im Kongresszentrum im waadtländischen Montreux. Einzelne Besucherinnen und Besucher... SRF 4 / 4 Legende: ...passten sich äusserlich – dem Lesestoff entsprechend – an. SRF

Mittendrin ist Yami Shin, Manga-Zeichnerin aus der Romandie. Sie präsentiert in Montreux den siebten Band aus ihrer Manga-Reihe «Green Mechanic». Ja, auch Schweizer Zeichnerinnen und Zeichner haben sich unterdessen den Mangas verschrieben.

Yami Shin ist über eine TV-Sendung angefixt worden: «Der Stil hat mir sehr gefallen. So habe ich angefangen, Mangas nachzuzeichnen. Nach und nach habe ich meine eigene Sprache entwickelt.» Unterdessen hat sie einen Verleger aus Frankreich und schafft es jenseits der Landesgrenze in die Buchregale.

Legende: Die Mangazeichnerin Yami Shin aus der Romandie. SRF

Doch die breite Masse der Mangas stammt immer noch aus Japan. Manchmal apokalyptisch, manchmal blutig und sexualisiert, aber in unglaublicher Breite sind sie erhältlich. Die Faszination dafür ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Auch in der Schweiz ist der Boom der Mangas eindrücklich.

Der Manga-Boom in Zahlen Box aufklappen Box zuklappen In der Deutschschweizer Buchhandlungen haben sich die Umsätze mit Mangas von 2019 bis 2022 fast vervierfacht (Erhebung: GfK Entertainment im Auftrag des Schweizer Buchhandels- und Verlagsverbandes).

(Erhebung: GfK Entertainment im Auftrag des Schweizer Buchhandels- und Verlagsverbandes). Bei der Buchhandelskette Payot in der Romandie ist unterdessen jeder zweite Comic , der verkauft wird, ein Manga .

ist unterdessen , der verkauft wird, ein . Der Multimediahändler FNAC Suisse teilt auf Anfrage mit, dass 2022 fast eine halbe Million Manga-Comics verkauft wurden.

Warum diese Faszination? Eine junge Frau in weissem Manga-Kostüm sagt: «Mangas spielen in einer komplett anderen Welt als die unsere. In dieser Welt ist alles möglich.»

Eine andere Besucherin, ebenfalls in Manga-Outfit, sagt: «Die Themen sind zugänglicher als in vielen europäischen Comics.» Und einem jungen Mann mit leuchtgrünen Kontaktlinsen gefallen die Zeichnungen und das Charakter-Design, vor allem aber die Geschichten.

Interesse stetig gestiegen

Über 50'000 Besucherinnen und Besucher strömen am Osterwochenende in die Hallen des Kongresszentrums in Montreux. Ein Hype, der auch Veranstalter David Heim auffällt.

Er hat 2005 bereits die erste Polymanga veranstaltet. Das Interesse sei kontinuierlich gewachsen. In den letzten Jahren sei es aber förmlich explodiert. Dass die Leute während der Covid-Pandemie mehr Zeit zuhause verbrachten, sei ein Grund gewesen. Doch längst nicht der einzige.

Mangas und klassische Comics

Im Gespräch wird klar, warum die Mangas den klassischen Comics wie Asterix, Donald Duck oder Tintin (Tim und Struppi) langsam aber sicher den Rang ablaufen. «Der Preis der Mangas ist tiefer, der Rhythmus der Veröffentlichungen umso höher», sagt der Veranstalter.

Wohl noch wichtiger sei aber das Drumherum: «Die Kommunikation läuft auf zig Kanälen.» Influencer, Games, Videos von Live-Zeichnerinnen, verfilmte Mangas – all das kurbelt den Hype an.

Manga – Games – Popkultur Box aufklappen Box zuklappen Die Polymanga in Montreux ist die grösste Veranstaltung in der Westschweiz. In der Deutschschweiz ist die «Fantasy Basel» mit über 60'000 Besuchenden der beliebteste Anlass. Auch Bern und Zürich zieht Manga- und vor allem Game-Fans an: Am «Hero Fest» und an der «Pop Con».

Der Westschweizer Zeichnerin Yami Shin soll es recht sein. «Neue Leserinnen und Leser zu haben ist interessant und cool», sagt sie. Und auch, dass immer mehr Frauen zu den Manga-Zeichnerinnen gehören, freut sie. Sie selbst kümmert sich längst um den Nachwuchs. Sie unterrichtet an einer Gestaltungsschule in der Romandie nämlich Manga-Zeichnen.