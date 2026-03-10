 Zum Inhalt springen

Postauto-Brand in Kerzers FR Alle Toten identifiziert – das jüngste Opfer ist 16 Jahre alt

  • Ein Mann hat sich in einem Postauto in Kerzers FR selbst in Brand gesetzt. Das Feuer hat sich innerhalb einer Minute ausgebreitet.
  • Dabei sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter auch der mutmassliche Täter. Fünf weitere Personen wurden verletzt, zwei davon leicht.
  • Der mutmassliche Täter war den Behörden als «psychisch instabil» bekannt. Er wurde am Dienstag von einem Spital als vermisst gemeldet, wohnte im Kanton Bern und war Schweizer Bürger.
  • Einen Überblick zum Postautobrand in Kerzers finden Sie hier.
  • Bild 1 von 10. Das Postauto-Unglück in Kerzers FR bewegt die Schweiz. Am Ort des Geschehens wurden Blumen niedergelegt. Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro.
    Blumen am Strassenrand.
  • Bild 2 von 10. Luftaufnahmen des Dorfes Kerzers am Tag nach der Tragödie. Bildquelle: Keystone/Laurent Merlet.
    Luftaufnahme der Dorfstrasse.
  • Bild 3 von 10. Das völlig ausgebrannte Postauto aus der Luft – das Feuer habe sich innerhalb von weniger als einer Minute ausgebreitet. Bildquelle: Kantonspolizei Freiburg.
    Das ausgebrannte Postauto aus der Vogelperspektive.
  • Bild 4 von 10. Beim Brand des Postautos sind am Dienstagabend mindestens sechs Passagiere ums Leben gekommen, fünf Personen wurden verletzt. Bildquelle: BRK.
    Ausgebrannter Bus.
  • Bild 5 von 10. Ein als «psychisch instabil» geltender Mann hatte sich selbst in Brand gesteckt. Bildquelle: BRK.
    Ausgebrannter Bus.
  • Bild 6 von 10. In sozialen Medien waren dramatische Bilder und Videos von dem brennenden Bus zu sehen. Bildquelle: SRF.
    Nachts brennender Bus mit dunklem Rauch.
  • Bild 7 von 10. Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
    Sichtschutz bei ausgebranntem Bus.
  • Bild 8 von 10. Die Feuerwehr stellte am Dienstagabend einen Sichtschutz auf. Bildquelle: BRK.
    Feuerwehrmänner im Einsatz.
  • Bild 9 von 10. Ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte war vor Ort. Bildquelle: BRK.
    Einsatz von Feuerwehrmännern.
  • Bild 10 von 10. Das Postauto war von Düdingen nach Kerzers unterwegs. Bildquelle: BRK.
    Helfer in gelben Westen.
Themen in diesem Newsticker

  • Alle Toten und Verletzten identifiziert
  • Berner Kantonsparlament gedenkt Opfer
  • Mutmasslicher Täter entfernte sich aus Spital
  • In allen Postautos gibt es einen Feuerlöscher
  • Bundespräsident Parmelin gedenkt der Opfer
  • Radio-Moderatorin unter Brandopfern
  • Postauto schult Personal für Brandfälle
  • Pressekonferenz ist beendet
  • Gehört der Buschauffeur zu den Todesopfern?
  • Warum hat sich das Feuer so schnell verbreitet?

Quelle: sda/srf

SRF 4 News, 10.3.2026, 21:30 Uhr

