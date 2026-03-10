- Ein Mann hat sich in einem Postauto in Kerzers FR selbst in Brand gesetzt. Das Feuer hat sich innerhalb einer Minute ausgebreitet.
- Dabei sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Personen wurden verletzt, zwei davon leicht.
- Der mutmassliche Täter, ein circa 60-Jähriger aus dem Kanton Bern, befindet sich wohl unter den Verstorbenen. Er sei den Behörden als «psychisch instabil» bekannt gewesen und werde von seinem Umfeld als «Person am Rande der Gesellschaft» beschrieben. Er besitze die Schweizer Staatsbürgerschaft.
-
Bild 1 von 10. Das Postauto-Unglück in Kerzers FR bewegt die Schweiz. Am Ort des Geschehens wurden Blumen niedergelegt. Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro.
-
Bild 2 von 10. Luftaufnahmen des Dorfes Kerzers am Tag nach der Tragödie. Bildquelle: Keystone/Laurent Merlet.
-
Bild 3 von 10. Das völlig ausgebrannte Postauto aus der Luft – das Feuer habe sich innerhalb von weniger als einer Minute ausgebreitet. Bildquelle: Kantonspolizei Freiburg.
-
Bild 4 von 10. Beim Brand des Postautos sind am Dienstagabend mindestens sechs Passagiere ums Leben gekommen, fünf Personen wurden verletzt. Bildquelle: BRK.
-
Bild 5 von 10. Ein als «psychisch instabil» geltender Mann hatte sich selbst in Brand gesteckt. Bildquelle: BRK.
-
Bild 6 von 10. In sozialen Medien waren dramatische Bilder und Videos von dem brennenden Bus zu sehen. Bildquelle: SRF.
-
Bild 7 von 10. Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
-
Bild 8 von 10. Die Feuerwehr stellte am Dienstagabend einen Sichtschutz auf. Bildquelle: BRK.
-
Bild 9 von 10. Ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte war vor Ort. Bildquelle: BRK.
-
Bild 10 von 10. Das Postauto war von Düdingen nach Kerzers unterwegs. Bildquelle: BRK.
Themen in diesem Newsticker
- Mutmasslicher Täter entfernte sich aus Spital
- In allen Postautos gibt es einen Feuerlöscher
- Bundespräsident Parmelin gedenkt der Opfer
- Radio-Moderatorin unter Brandopfern
- Postauto schult Personal für Brandfälle
- Pressekonferenz ist beendet
- Gehört der Buschauffeur zu den Todesopfern?
- Warum hat sich das Feuer so schnell verbreitet?
- Hat der Chauffeur die Türen geöffnet?
- «Potenzielle Opfer sind zwischen 1961 und 2009 geboren»
Quelle: sda/srf