- Ein Postauto ist am Dienstagabend im Zentrum von Kerzers FR in Brand geraten. Was dazu bekannt ist.
- Dabei sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt. Die Identität der Verstorbenen ist noch nicht geklärt und wird laut Polizei einige Tage dauern.
- Derzeit geht die Kantonspolizei Freiburg davon aus, dass der Brand durch menschliches Verschulden verursacht wurde. Sie habe aktuell keine Hinweise auf einen terroristischen Akt, sagte die Polizei gegenüber RTS.
- Um 14 Uhr informieren die Behörden an einer Medienkonferenz. Wir übertragen diese live als Stream und auf SRF info.
- Für die Angehörigen hat die Polizei eine Hotline unter der Nummer 0800 261 700 installiert.
Bild 1 von 9. Das Postauto-Unglück in Kerzers FR bewegt die Schweiz. Bildquelle: Kantonspolizei Freiburg.
Bild 2 von 9. Beim Brand des Postautos sind am Dienstagabend mindestens sechs Passagiere ums Leben gekommen, fünf Personen wurden verletzt. Bildquelle: BRK.
Bild 3 von 9. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch menschliches Verschulden verursacht wurde. Bildquelle: BRK.
Bild 4 von 9. In sozialen Medien waren dramatische Bilder und Videos von dem brennenden Bus zu sehen. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 9. Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus und die notwendigen Arbeiten seien angelaufen. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
Bild 6 von 9. Die Feuerwehr stellte am Dienstagabend einen Sichtschutz auf. Bildquelle: BRK.
Bild 7 von 9. Ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte war vor Ort. Bildquelle: BRK.
Bild 8 von 9. Das Postauto war von Düdingen nach Kerzers unterwegs gewesen. Bildquelle: BRK.
Bild 9 von 9. Heute um 14 Uhr informieren die Behörden erneut an einer Medienkonferenz. Bildquelle: BRK.
Quelle: sda/srf