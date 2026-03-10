- Ein Mann hat sich in einem Postauto in Kerzers FR selbst in Brand gesetzt. Das Feuer hat sich innerhalb einer Minute ausgebreitet.
- Dabei sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter auch der mutmassliche Täter. Fünf weitere Personen wurden verletzt.
- Der mutmassliche Täter war den Behörden als «psychisch instabil» bekannt. Er wurde am Dienstag von einem Spital als vermisst gemeldet, wohnte im Kanton Bern und war Schweizer Bürger.
- Einen Überblick zum Postautobrand in Kerzers finden Sie hier.
Bild 1 von 9. Das Postauto-Unglück in Kerzers FR bewegt die Schweiz. Am Ort des Geschehens wurden Blumen niedergelegt. Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro.
Bild 2 von 9. Luftaufnahmen des Dorfes Kerzers am Tag nach der Tragödie. Bildquelle: Keystone/Laurent Merlet.
Bild 3 von 9. Das völlig ausgebrannte Postauto aus der Luft – das Feuer habe sich innerhalb von weniger als einer Minute ausgebreitet. Bildquelle: Kantonspolizei Freiburg.
Bild 4 von 9. Beim Brand des Postautos sind am Dienstagabend mindestens sechs Passagiere ums Leben gekommen, fünf Personen wurden verletzt. Bildquelle: BRK.
Bild 5 von 9. Ein als «psychisch instabil» geltender Mann hatte sich selbst in Brand gesteckt. Bildquelle: BRK.
Bild 6 von 9. In sozialen Medien waren dramatische Bilder und Videos von dem brennenden Bus zu sehen. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 9. Die Feuerwehr stellte am Dienstagabend einen Sichtschutz auf. Bildquelle: BRK.
Bild 8 von 9. Ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte war vor Ort. Bildquelle: BRK.
Bild 9 von 9. Das Postauto war von Düdingen nach Kerzers unterwegs. Bildquelle: BRK.
- Kapo Bern: Mann war im Spital wegen eines körperlichen Problems
- Schweigeminute an Post-Medienkonferenz
- Alle Toten und Verletzten identifiziert
- Berner Kantonsparlament gedenkt Opfer
- Mutmasslicher Täter entfernte sich aus Spital
- In allen Postautos gibt es einen Feuerlöscher
- Bundespräsident Parmelin gedenkt der Opfer
- Radio-Moderatorin unter Brandopfern
- Postauto schult Personal für Brandfälle
- Pressekonferenz ist beendet
Quelle: sda/srf