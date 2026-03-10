 Zum Inhalt springen

Postauto-Brand in Kerzers FR Mutmasslicher Täter war im Spital wegen körperlichen Problems

  • Bild 1 von 9. Das Postauto-Unglück in Kerzers FR bewegt die Schweiz. Am Ort des Geschehens wurden Blumen niedergelegt. Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro.
    Blumen am Strassenrand.
  • Bild 2 von 9. Luftaufnahmen des Dorfes Kerzers am Tag nach der Tragödie. Bildquelle: Keystone/Laurent Merlet.
    Luftaufnahme der Dorfstrasse.
  • Bild 3 von 9. Das völlig ausgebrannte Postauto aus der Luft – das Feuer habe sich innerhalb von weniger als einer Minute ausgebreitet. Bildquelle: Kantonspolizei Freiburg.
    Das ausgebrannte Postauto aus der Vogelperspektive.
  • Bild 4 von 9. Beim Brand des Postautos sind am Dienstagabend mindestens sechs Passagiere ums Leben gekommen, fünf Personen wurden verletzt. Bildquelle: BRK.
    Ausgebrannter Bus.
  • Bild 5 von 9. Ein als «psychisch instabil» geltender Mann hatte sich selbst in Brand gesteckt. Bildquelle: BRK.
    Ausgebrannter Bus.
  • Bild 6 von 9. In sozialen Medien waren dramatische Bilder und Videos von dem brennenden Bus zu sehen. Bildquelle: SRF.
    Nachts brennender Bus mit dunklem Rauch.
  • Bild 7 von 9. Die Feuerwehr stellte am Dienstagabend einen Sichtschutz auf. Bildquelle: BRK.
    Feuerwehrmänner im Einsatz.
  • Bild 8 von 9. Ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte war vor Ort. Bildquelle: BRK.
    Einsatz von Feuerwehrmännern.
  • Bild 9 von 9. Das Postauto war von Düdingen nach Kerzers unterwegs. Bildquelle: BRK.
    Helfer in gelben Westen.
Themen in diesem Newsticker

  • Kapo Bern: Mann war im Spital wegen eines körperlichen Problems
  • Schweigeminute an Post-Medienkonferenz
  • Alle Toten und Verletzten identifiziert
  • Berner Kantonsparlament gedenkt Opfer
  • Mutmasslicher Täter entfernte sich aus Spital
  • In allen Postautos gibt es einen Feuerlöscher
  • Bundespräsident Parmelin gedenkt der Opfer
  • Radio-Moderatorin unter Brandopfern
  • Postauto schult Personal für Brandfälle
  • Pressekonferenz ist beendet

Quelle: sda/srf

SRF 4 News, 10.3.2026, 21:30 Uhr

