Die Schweiz hat an der Fussball-EM Weltmeister Frankreich in einem Achtelfinal-Krimi bezwungen und damit einen Favoriten aus dem Turnier geworfen. So kommentieren die Zeitungen im In- und Ausland diesen historischen Erfolg.

Was schreiben die Schweizer Zeitungen zu diesem Sieg?

«Ein Spektakel bis zum grandiosen Ende», schreibt der «Tagesanzeiger».

Für den Kommentator der NZZ ist es das grösste Spiel der jüngeren Geschichte.

Die Zeitung «La Regione» im Tessin titelt: «Die Schweiz in der Geschichte und im Viertelfinale» und auf dem Newsportal Watson ist zu lesen:

«Jetzt haben auch wir unser Sommermärchen», in Anlehnung an den Erfolg der deutschen Mannschaft an ihrer Heim-WM 2006.

Und wie erklären sich die Schweizer Medien diesen Sieg?

Für den «Blick» ist Goalie Yann Sommer der Mann des Abends. «Sommer hext die Nati in den Viertelfinal.» lautet deshalb der Titel über dem Spielbericht.

Die NZZ schreibt über die Nati: «Sie wirkten ausgesprochen reif, als würfen sie alles in die Waagschale, was sie in den letzten Jahren gelernt hatten, in schönen und schmerzhaften Momenten, in all den Achtelfinals der letzten Endrunden.»

Und für den «Tagesanzeiger» ist klar: Vladimir Petković sei nie bereit gewesen, von seinem Weg abzurücken. Das habe seine Sturheit nie zugelassen. Und er dürfe einen grossen Anteil an diesem Erfolg für sich verbuchen.

Bild 1 / 4 Legende: Yann Sommer sorgt für das Schweizer Sommer-Märchen, wenn es nach dem «Blick» geht. SMD Bild 2 / 4 Legende: Unsterblich gemacht habe sich die Nationalmannschaft, schreibt das Pendlerblatt «20 Minuten». SMD Bild 3 / 4 Legende: «Wir sind Asterix!» schreibt die «Aargauer Zeitung» heute, nach dem Sieg in Bukarest. SMD Bild 4 / 4 Legende: «Ein Spektakel bis zum grandiosen Ende» titelt der «Tagesanzeiger» am Tag nach dem Spiel. SMD

Die Schweizer Medien sind also voll des Lobes für unsere Nationalmannschaft. In Frankreich ist das sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Wie kommentieren die Medien dort die Niederlage der Franzosen?

Diese Niederlage sei eine verdammte Ohrfeige, schreibt die französische Sport-Tageszeitung «L’Equipe».

Die Tageszeitung «Le Figaro» titelt: «Legendärer Match und ewiges Bedauern».

Und die grösste Pariser Tageszeitung «Le Parisien» kommt zum Schluss: «Les Bleus hätten es nicht verdient, weiterzukommen.

Schauen wir zum Schluss noch kurz in andere Länder: Wie wird dieser Erfolg der Schweizer Nati sonst noch kommentiert?

In Deutschland stellt Spiegel Online fest: «Frankreich gelang neben zweieinhalb Traumtoren wenig.»

Die spanische Sport-Tageszeitung «Marca» schreibt: «Mbappé scheitert in einem Herzinfarkt-Spiel.»

Die italienische Sportzeitung «La Gazzetta» spricht von einem sensationellen Ausscheiden der Franzosen.

Und in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» ist zu lesen: «Der grosse Aussenseiter schafft die grosse Überraschung.»