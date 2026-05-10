Seit 1926 thront auf dem Zugerberg das Institut Montana. Die Schule wurde früh zu einem Hort der Internationalität.

55 Nationen gehen hier ein und aus: Blick ins Institut Montana

Der frühere US-Aussenminister John Kerry, Filmregisseur Marc Forster oder auch Swatch-Gründer Nicolas Hayek haben eines gemeinsam: Sie alle gingen einst in der Schweiz zur Schule.

Legende: Institut Montana, eine Schule mit Weiblick – auch im übertragenen Sinne. zvg / Institut Montana

Genauer gesagt im Institut Montana, einer Privatschule auf dem Zugerberg. Eine Einrichtung, die Zug eine internationale Note verlieh – Jahrzehnte, bevor der Kanton mit Expats, Blockchain und dem Crypto Valley von sich reden machte.

Schule sollte den Weltfrieden fördern

Die Gründung reicht in die 1920er-Jahre zurück: Dr. Max Husmann, Absolvent der Universität Zürich, träumte von einer internationalen Schule. Einer Schule, die junge Menschen lehren würde, eine friedliche Welt aufzubauen.

Auf der Suche nach einem Standort stiess er auf das Areal eines früheren Hotels auf dem Zugerberg – und gründete hier 1926 das Institut Montana.

Bilder aus den Anfangszeiten der Zuger Privatschule

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Dr. Max Husmann, die Lehrer und Schüler im Jahr 1927. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 1 / 6 Legende: Dr. Max Husmann, die Lehrer und Schüler im Jahr 1927. zvg / Institut Montana

Bild 2 von 6. Das Institut Montana im Jahr 1930. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 2 / 6 Legende: Das Institut Montana im Jahr 1930. zvg / Institut Montana

Bild 3 von 6. Dr. Max Husmann, die Lehrer und Schüler beim gemeinsamen Mittagessen, um 1930. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 3 / 6 Legende: Dr. Max Husmann, die Lehrer und Schüler beim gemeinsamen Mittagessen, um 1930. zvg / Institut Montana

Bild 4 von 6. Schüler beim Üben des Maschinenschreibens auf Schreibmaschinen, um 1930. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 4 / 6 Legende: Schüler beim Üben des Maschinenschreibens auf Schreibmaschinen, um 1930. zvg / Institut Montana

Bild 5 von 6. Schüler im Chemieunterricht, um 1933. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 5 / 6 Legende: Schüler im Chemieunterricht, um 1933. zvg / Institut Montana

Bild 6 von 6. Englischunterricht im Freien vor dem Chalet Suisse mit Lehrerin Emily Assenmacher, um 1933. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 6 / 6 Legende: Englischunterricht im Freien vor dem Chalet Suisse mit Lehrerin Emily Assenmacher, um 1933. zvg / Institut Montana Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Es war die Zeit zwischen den Weltkriegen. Als sich der Nationalismus anbahnte. «Max Husmann wollte Integration fördern, als der Zeitgeist eher der Segregation entsprach.» Dies sagt Alexander Biner, heutiger Verwaltungsratspräsident.

Legende: Lebte einst selbst im Internat und präsidiert nun den Verwaltungsrat: Alexander Biner. SRF / Michael Zezzi

Einst als Knabenschule gegründet, nahm das Montana ab den 1980er-Jahren auch Mädchen auf. Heute besuchen rund 380 Schülerinnen und Schüler aus 55 Nationen das Institut. «Hier herrscht ein diverses Umfeld, in dem man viel über andere Kulturen lernt», sagt ein Jugendlicher.

In der Mensa, beim Lunch, hört man immer wieder unterschiedlichste Sprachen.

Eine Schülerin meint: «In der Mensa, beim Lunch, hört man immer wieder unterschiedlichste Sprachen, weit mehr als nur Deutsch und Englisch.»

Krisen bleiben ausserhalb des Klassenzimmers

Internationalität, Toleranz, Integration: Diese Werte seien Gründer Max Husmann wichtig gewesen – dafür stehe das Montana noch heute ein, sagt Alexander Biner. Gerade in Krisenzeiten sei das Institut eine Art «Oase».

Gezeigt habe sich das etwa während der Pandemie. Anders als andere Schulen blieb das Montana während Corona offen. Und war ein sicherer Hafen für Lernende, die nicht nach Hause konnten.

Einblicke in den Alltag der Privatschule

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Rund 380 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit das Institut Montana in Zug. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 1 / 9 Legende: Rund 380 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit das Institut Montana in Zug. zvg / Institut Montana

Bild 2 von 9. Sie stammen aus 55 verschiedenen Nationen. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 2 / 9 Legende: Sie stammen aus 55 verschiedenen Nationen. zvg / Institut Montana

Bild 3 von 9. Auf dem Campus lernen Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 19 Jahren. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 3 / 9 Legende: Auf dem Campus lernen Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 19 Jahren. zvg / Institut Montana

Bild 4 von 9. Das Schulgeld beträgt pro Jahr über 30'000 Franken (Tagesschule) respektive über 70'000 Franken (Internat). Bildquelle: zvg / Institut Montana. 4 / 9 Legende: Das Schulgeld beträgt pro Jahr über 30'000 Franken (Tagesschule) respektive über 70'000 Franken (Internat). zvg / Institut Montana

Bild 5 von 9. Rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler lebt im Internat. Hier gibt es Doppelzimmer ... Bildquelle: zvg / Institut Montana. 5 / 9 Legende: Rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler lebt im Internat. Hier gibt es Doppelzimmer ... zvg / Institut Montana

Bild 6 von 9. ... und Einzelzimmer. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 6 / 9 Legende: ... und Einzelzimmer. zvg / Institut Montana

Bild 7 von 9. Auch ein Wohnzimmer darf nicht fehlen. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 7 / 9 Legende: Auch ein Wohnzimmer darf nicht fehlen. zvg / Institut Montana

Bild 8 von 9. So sieht die Aula der Privatschule aus. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 8 / 9 Legende: So sieht die Aula der Privatschule aus. zvg / Institut Montana

Bild 9 von 9. Das Institut Montana bietet Klassen von der Primar- über die Sekundarstufe bis hin zum Gymnasium an, ebenso internationale High-School-Abschlüsse. Bildquelle: zvg / Institut Montana. 9 / 9 Legende: Das Institut Montana bietet Klassen von der Primar- über die Sekundarstufe bis hin zum Gymnasium an, ebenso internationale High-School-Abschlüsse. zvg / Institut Montana Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Eine «Oase» ist das Montana auch seit 2022, als Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Im Institut gebe es Schülerinnen und Schüler beider Nationen, so Biner. «Wir sagten von Beginn weg: Der Konflikt findet statt, aber wir führen ihn hier auf dem Zugerberg nicht weiter.»

Schulgeld beträgt mehrere Zehntausend Franken

Das jährliche Schulgeld beläuft sich auf über 30'000 Franken (Tagesschule) respektive über 70'000 Franken (Internat).

Umstrittenes Darlehen an Privatschule Box aufklappen Box zuklappen Eine Privatschule war jüngst auch Thema in der Politik: Das Zuger Kantonsparlament hat Ende April über ein Darlehen von 15 Millionen Franken an die «International School of Zug and Luzern» debattiert. Auf dem Campus in Hünenberg gehen rund 1200 Kinder und Jugendliche aus über 60 Nationen zur Schule – nun soll er ausgebaut werden. Pro: Bedeutende Bildungsakteurin Das Darlehen ist umstritten: Für die einen ist die Privatschule in Hünenberg eine bedeutende Bildungsakteurin und eine wichtige Arbeitgeberin. Überdies sei die internationale Schule auch ein entscheidender Standortfaktor für internationale Firmen. Contra: Schule für Privilegierte Gegnerinnen und Gegner argumentieren, es gehe hier um eine Privatschule «für Kinder eines kleinen, privilegierten Bevölkerungskreises». Nur ein gewisses Segment könne sich das Schulgeld leisten. Knapp – mit 38 zu 34 Stimmen – hat der Zuger Kantonsrat entschieden, in einer weiteren Sitzung das Darlehen zu behandeln. Dann wird definitiv entschieden, ob der Kanton 15 Millionen an den Ausbau der Privatschule gibt.

Aussenstehende begegnen einer Privatschule nicht selten mit Vorurteilen. Etwa, dass eine solche von einer abgeschotteten Elite besucht werde. Von Kindern aus Familien, die mit dem Leben der ansässigen Zuger Bevölkerung nichts zu tun haben.

Wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die mit ihrer Familie in der Gegend wohnen.

Biner sagt: «So einfach ist es nicht. Wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die mit ihrer Familie in der Gegend wohnen.»

Nur ein Drittel der rund 380 Lernenden lebe im Internet. Zwei Drittel pilgerten täglich aus der Region auf den Zugerberg. Hier zeige sich die Entwicklung von Zug als Wirtschaftsstandort, so Biner. Heute komme die ganze Familie nach Zug zum Arbeiten. Stichwort Expats.

Legende: Das Institut Montana bietet auch zahlreiche ausserschulische Aktivitäten. zvg / Institut Montana

1970, als er selbst im Montana die Schulbank drückte, sei das Verhältnis anders gewesen. Damals habe es gerade mal eine Handvoll Tagesschüler gegeben. Der Rest stammte grösstenteils aus dem Ausland und besuchte das Internat.

Eines verbindet die Lernenden, einst wie heute: Das Montana lässt sie Kontakte knüpfen, die weit über den Zugerberg hinausreichen – und teils wohl noch Jahre danach halten.