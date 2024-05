Per E-Mail teilen

Die Polizei hat am frühen Morgen die besetzten Teile des Unitobler-Gebäudes in Bern geräumt.

Die Aktivistinnen und Aktivisten hätten keinen Widerstand geleistet, wie eine Aktivistin gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Die 30 anwesenden Besetzerinnen und Besetzer verliessen um etwa 5 Uhr früh das Gebäude und folgten damit einer Aufforderung der Polizei.

Eine Polizeisprecherin bestätigt gegenüber Radio SRF den Einsatz. Dieser sei ohne Zwischenfälle verlaufen. Medienschaffende hatten keinen Zugang zum Campus. Im Freien skandierten die Aktivisten Pro-Palästina-Parolen. Kurz darauf zogen sie ab.

Besetzung seit Sonntagabend Box aufklappen Box zuklappen Mehrere Dutzend Aktivisten und Aktivistinnen hatten am Sonntagabend mehrere Räume der Uni Tobler im Länggassquartier in Beschlag genommen, darunter die Mensa. Sie hatten zu einem «akademischen Boykott israelischer Institutionen» aufgerufen.

Zuvor hatten die Besetzenden ein Ultimatum der Universität Bern verstreichen lassen. Die Leitung der Hochschule hatte die Situation am Montag als inakzeptabel bezeichnet. Sie sei verpflichtet, den Studienbetrieb vollumfänglich zu gewährleisten und dulde keine Einschüchterung von Uni-Angehörigen.

Legende: Die Aktivistinnen und Aktivisten packten nach der Räumung des Unitoblers ihre Sachen ein und verliessen das Gebäude (15.05.24) KEYSTONE/Peter Klaunzer

Christian Leumann, Rektor der Universität Bern, schreibt in einer Mitteilung der Hochschule: «Die Universitätsleitung ist stets offen – auch nach der Räumung – für einen konstruktiven Dialog, der ein differenziertes Argumentieren beinhaltet und der von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Es ist Aufgabe der Wissenschaft, mit wissenschaftlich fundierten Argumenten ihre Sicht der Dinge darzulegen. Eine Besetzung und politisch motivierte Forderungen bieten keinen Rahmen für einen konstruktiven Dialog.»

Forderungen an die Universität Bern bleiben bestehen

Die friedliche Besetzung wurde geräumt, obwohl mehr als 100 Akademikerinnen und Akademiker der Universität Bern einen offenen Brief unterschrieben haben, dass sie das in der Verfassung verankerte Recht auf friedlichen Protest respektieren, teilten die Uni-Besetzerinnen und -Besetzer ebenfalls am Mittwochmorgen mit.

Sie fordern, die Universität Bern solle sich mit Palästina solidarisieren, wie sie es mit der Ukraine bei der russischen Invasion gemacht habe.