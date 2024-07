Immer mehr Menschen campieren wild – also abseits von offiziellen Campingplätzen. Glarus Süd ergreift jetzt Massnahmen.

Glarus Süd sagt Wildcampern den Kampf an

Die Sonne geht gerade auf über dem Glarner Muttenchopf und der Morgentau bedeckt die grüne Wiese wie ein sanfter Glitzerteppich. Eingekuschelt im Schlafsack bietet sich ein atemberaubender Blick auf den türkisfarbenen Limmerensee, der zwischen imposanten Felswänden friedlich daliegt. Klick. Schnell ein Foto für Instagram.

Diese Schnappschüsse in den sozialen Medien vom Glarner Muttenchopf mit Blick auf den Limmernsee haben einen regelrechten Hype ausgelöst. Wildcamper und Wildcamperinnen pilgern bei schönem Wetter zu Dutzenden an den «Instagram Hotspot» und bilden so eine kleine Zeltstadt.

Plattgedrückte Wiesen und Littering

«An manchen Tagen zähle ich bis zu 30 Zelte», erzählt Claudia Freitag, die Hüttenwartin der in der Nähe gelegenen Muttseehütte. Das Wildcampen sieht sie äusserst kritisch: «Viele lassen ihren Abfall liegen.» Kaputte Ausrüstung und ganze Zelte bleiben teilweise zurück. Auch die Fäkalien seien ein Thema. «Die Leute müssen ja irgendwo ihr Geschäft erledigen.»

Legende: Ein «wilder» Campingplatz oberhalb des Limmernsees, fotografiert durch ein Fernrohr. So präsentiert sich die Situation immer häufiger in der Nähe der Muttseehütte. ZVG

Ebenfalls ärgerlich für Claudia Freitag: Regelmässig muss sie Camperinnen und Campern erklären, wieso diese ihren gesammelten Abfall nicht in der Hütte abgeben können. Zudem benutzen die «wilden» Gäste ungefragt die Toiletten der Hütte. «Sie verstehen nicht, dass unsere Kläranlage auf 2400 Metern über Meer regelmässig geleert werden muss und das für uns ein Mehraufwand ist.»

Obwohl die Hüttenwartin auch schöne Begegnungen mit den Campingfans hat, betont sie: «Es hat ein unakzeptables Ausmass angenommen.»

Wildcampen – verboten oder nicht? Box aufklappen Box zuklappen Ein generelles Verbot für das Wildcampen gibt es in der Schweiz nicht. Aber es gibt Einschränkungen. Kantone können eigene Regeln aufstellen. Schlussendlich entscheidet aber die jeweilige Gemeinde, wo Gäste campen dürfen und wo nicht. Viele Kantone gestatten einzelne Übernachtungen oberhalb der Baumgrenze oder in Wäldern. In Naturschutzgebieten ist das Wildcampen grundsätzlich verboten. In jedem Fall ist es ratsam, sich vor dem Wildcampen bei der zuständigen Gemeinde über die geltenden Regeln zu informieren.

Auch Pflanzen und Tiere leiden unter dem Wildcampen. Eine Steinbockkolonie hat sich wegen des Trubels aus der Gegend um die Muttseehütte zurückgezogen.

Basecamp gegen Wildcampen

Neben dem Muttenchopf sind auch die Gebiete rund um den Oberblegisee, das Tierfed und der Panixerpass betroffen. Das zeigt ein Bericht, den das Departement Bau und Umwelt des Kantons Glarus über die Region Glarus Süd erstellt hat. Die Region will das Problem jetzt angehen.

Auf dem Panixerpass startete am letzten Freitag ein Versuch mit einem Basecamp. Zur Verfügung stehen dort ein grosses Aufenthaltszelt, Komposttoiletten und verschiedene kleine Zelte, die man tageweise mieten kann – wenn gewünscht auch mit Halbpension. «Alle sind begeistert und es sieht wirklich top aus», freut sich der Bergführer und Basecamp-Mitbetreiber Hans Rauner.

Basecamp Panixerpass

1 / 4 Legende: Seit dem 12. Juli ist das Basecamp eröffnet. Den Feriengästen stehen ein Gemeinschaftszelt, WC-Anlagen und Zelte für die Übernachtung zur Verfügung. zvg / Maja Bäbler 2 / 4 Legende: Tibetische Gebetsfahnen zieren das Basecamp auf dem Panixerpass. Für drei Monate steht die Anlage den Camperinnen und Campern zur Verfügung. zvg / Maja Bäbler 3 / 4 Legende: Ein Blick in das geräumige Gemeinschaftszelt. Hier können sich die Gäste selbst verpflegen. Im Basecamp wird aber auch Halbpension angeboten. zvg / Maja Bäbler 4 / 4 Legende: Das Basecamp bei Nacht. Auch ohne wild zu campieren, bietet sich hier die Gelegenheit für den perfekten «Instagram-Schnappschuss». zvg / Maja Bäbler

Seit der Eröffnung des Basecamps hat Rauner die Anweisung vom Kanton erhalten, Wildcampende wegzuschicken. Das funktioniere gut, die meisten würden Verständnis zeigen, sagt er. Der Kanton habe auch Kontrollen angekündigt. Allfällige Wildcamperinnen und Wildcamper müssen dann mit einer Busse rechnen.

Massnahmen gegen Wildcampen Box aufklappen Box zuklappen Auch in anderen Gebieten der Schweiz gibt es Probleme mit Wildcamperinnen und Wildcampern. Je nach Region gibt es verschiedene Ansätze, wie damit umgegangen wird. Alternativen zur Verfügung stellen: Im Naturpark Gantrisch zwischen Bern und Freiburg setzt man seit rund drei Jahren auf eine simple Lösung: Der Naturpark arbeitet mit Landwirtinnen und Landwirten zusammen. Über die Plattform »Nomady« können Camperinnen und Camper diese Plätze buchen.

Im Naturpark Gantrisch zwischen Bern und Freiburg setzt man seit rund drei Jahren auf eine simple Lösung: Der Naturpark arbeitet mit Landwirtinnen und Landwirten zusammen. Über die Plattform »Nomady« können Camperinnen und Camper diese Plätze buchen. Einsatz von Rangern: In anderen Schweizer Gebieten sind Ranger und Rangerinnen im Einsatz, die illegales Wildcampen unterbinden. So zum Beispiel im Berner Wildschutzgebiet auf der Lombachalp.

In anderen Schweizer Gebieten sind Ranger und Rangerinnen im Einsatz, die illegales Wildcampen unterbinden. So zum Beispiel im Berner Wildschutzgebiet auf der Lombachalp. Verbot: Die Gemeinde Lauterbrunnen zum Beispiel hat das wilde Campieren im ganzen Gemeindegebiet verboten. Wer sich nicht daran hält, wird mit 200 Franken gebüsst.

Finanziert wird das Basecamp durch Sponsoren und Private. Die Bewilligung vom Kanton zu bekommen, sei ein ziemlicher Kampf gewesen, erzählt Rauner. «Jetzt hoffe ich auf eine Erfolgsgeschichte, damit wir das Basecamp auch in kommenden Jahren betreiben können.»

Pilotprojekt bei Glärnischhütte war ein Erfolg

Letztes Jahr war das Basecamp als Pilotversuch bereits bei der Glärnischhütte im Einsatz. Der Hüttenwart Fridli Riegg weiss nur Positives zu berichten: «Das war wirklich eine coole Sache und das Camp war extrem beliebt.» Während rund viereinhalb Monaten verzeichnete Riegg 1900 Übernachtungen in den Zelten. Wildcampieren war während des Betriebs kein Thema mehr.