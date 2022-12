Der Staatsanwalt des Bundes hat am dritten und letzten Verhandlungstag vor Bundesstrafgericht am Mittwoch die Forderung des Strafmasses bekannt gegeben: 18 Jahre Freiheitsentzug, abzüglich der Untersuchungshaft, und eine ordentliche Verwahrung nach Art. 64 Abs. 1 des Strafgesetzbuches. Der Ankläger sagte, der Mann stelle eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dar, nur eine Freiheitsstrafe und die Verwahrung könne das Risiko minimieren.

Die Verteidigerin des Beschuldigten sieht dies anders. Die Gesellschaft könne am besten geschützt werden, wenn gefährliche Personen behandelt würden. Deshalb fordert sie die Einweisung in eine stationäre, geschlossene Behandlung, denn ihr Klient habe eine schwere psychische Störung, wie das auch die Expertise ergeben habe. Die schwersten der vorgeworfenen Taten bestreite ihr Klient nicht. Er bereue dies heute aber zutiefst, so die Verteidigerin. Die Opferanwälte und auch die Anklage nahmen ihm dies allerdings nicht ab.

Entscheiden wird in erster Instanz das Bundesstrafgericht, wo die Verhandlung stattgefunden hat. Die Urteilseröffnung ist auf den 10. Januar 2023 angesetzt.