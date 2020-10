Notfälle – das sind vor allem völlig verzweifelte Jugendliche, die denken, sie könnten ihr Leben so nicht mehr bewältigen. Dabei nimmt die Zahl der Fälle ab dem Alter von zwölf Jahren rapide zu. Sie wenden sich entweder selber an uns oder werden von den Eltern oder der Schule bei uns angemeldet, Link öffnet in einem neuen Fenster. Grundsätzlich geht es immer um Verzweiflung: die Stressoren überwältigen die Jugendlichen, deshalb brauchen sie unsere Unterstützung. (Susanne Walitza)