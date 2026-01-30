- Ein autistischer Patient liess sich in einer Aargauer Klinik mehrfach auf den Kopf fallen und starb später im Spital.
- Vor dem Bezirksgericht Brugg standen deswegen eine Oberärztin und ein leitender Arzt der Psychiatrischen Dienste Aargau.
- Das Gericht sprach die beiden Angeklagten nun frei.
- Die Anklage hatte sechs Jahre Gefängnis für die Ärztin und eine bedingte Gefängnisstrafe für den Arzt gefordert, die Verteidigung Freisprüche.
Regionaljournal Aargau Solothurn, 30.1.2026, 17:30 Uhr ; vonb;fise