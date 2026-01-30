 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Verschwommene Skizze von Personen am Tisch.
Legende: SRF/Erika Bardakci-Egli

Inhalt

Psychiatrische Dienste Aargau Freisprüche für Ärzte nach Tod eines autistischen Patienten

30.01.2026, 16:16

Teilen
  • Ein autistischer Patient liess sich in einer Aargauer Klinik mehrfach auf den Kopf fallen und starb später im Spital.
  • Vor dem Bezirksgericht Brugg standen deswegen eine Oberärztin und ein leitender Arzt der Psychiatrischen Dienste Aargau.
  • Das Gericht sprach die beiden Angeklagten nun frei.
  • Die Anklage hatte sechs Jahre Gefängnis für die Ärztin und eine bedingte Gefängnisstrafe für den Arzt gefordert, die Verteidigung Freisprüche.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 30.1.2026, 17:30 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)