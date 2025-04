Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights kümmert sich um den Fall im Aargau.

Der Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung sei in der Psychiatrischen Klinik in Windisch 30 Tage in ein Isolationszimmer eingesperrt worden. Dies, obwohl in den Berichten der Kinder- und Jugendpsychiatrie klar festgehalten wurde, dass er viele Spaziergänge benötige und einen hohen Bewegungsdrang habe. Das moniert die Organisation humanrights.ch, die den Eltern hilft, den Fall aufzuklären.