Der Jugendliche mit einer Autismusstörung sei in der Psychiatrischen Klinik in Windisch 30 Tage in ein Isolationszimmer eingesperrt worden. Dies, obwohl in den Berichten der Kinder- und Jugendpsychiatrie klar festgehalten wurde, dass er viele Spaziergänge benötige und einen hohen Bewegungsdrang habe. Das moniert die Organisation humanrights.ch, die den Eltern hilft, den Fall aufzuklären.

«Das Pflegepersonal sieht tagelang zu, wie er sich selbst verletzt. Er wird aber erst ins Spital eingeliefert, als er im Koma liegt», sagt Humanrights.

«Wir möchten die Frage klären, warum es möglich ist, dass man jungen Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung die Freiheit entzieht», wird Humanrights in der NZZ am Sonntag zitiert.