Legende: Schulsozialarbeiterin Béatrice Kuster mit der Sekundarklasse der Schule im luzernischen Eschenbach. SRF

Verschiedene Schulen haben nicht erst seit Corona das Thema psychische Gesundheit in den Unterricht integriert, so auch die Schule im luzernischen Eschenbach.

Die Schulsozialarbeiterin Béatrice Kuster arbeitet in der Primar- und Oberstufe eng mit den Lehrpersonen zusammen. Das klappe sehr gut, erzählt sie im Gespräch mit SRF: «Die Thematik der psychischen Gesundheit lässt sich sehr gut in verschiedene Fächer integrieren – und hier an der Schule gehört das dazu, da muss ich nicht ‹stürmen›, um mit den Kindern zu arbeiten.»

Kuster unterrichtet nach dem Konzept der sogenannten «positiven Psychologie». Diese befasst sich mit positiven Erlebnissen und mit jenen Faktoren, die die Gesundheit stärken und so psychischen Krankheiten vorbeugen.

Beim Besuch sind die Schülerinnen und Schüler dann auch angehalten, sich gute und schöne Erlebnisse der letzten Tage zu überlegen. Damit könne man den Kindern ein Rüstzeug mitgeben, wie man sich in dieser Welt bewegen kann, was einem guttut – und was nicht. So sollen sie lernen, sich selbst einen gelingenden Alltag zu ermöglichen und diesen kreativ zu erleben.

Auch sei es wichtig, den Schülerinnen und Schülern den Wert von Pausen, des Schlafs und der Erholung näherzubringen.