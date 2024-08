Swiss-Maschine von Tokio nach Zürich bleibt in Kasachstan hängen

Rad in Gras stecken geblieben

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Wegen eines medizinischen Notfalls eines Passagiers musste eine Boing 777 der Swiss von Tokio nach Zürich in Astana eine Zwischenlandung machen.

Bereits am Boden kam die Maschine bei einem Wendemanöver von der Piste ab und geriet mit dem Vorderrad in eine Wiese.

Die Passagiere der Maschine mit der Flugnummer LX 161 sind wohlauf.

Wie eine Swiss-Sprecherin gegenüber SRF eine Meldung bestätigt, ist eine Maschine der Schweizer Fluggesellschaft auf dem Flughafen der kasachischen Hauptstadt Astana stecken geblieben.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls an Bord habe die Maschine auf dem Weg von Tokio nach Zürich in Astana eine ausserplanmässige Zwischenlandung gemacht. Diese sei laut der Sprecherin entgegen der Darstellung in anderen Medien «regulär und ereignislos» geschehen.

Aufgrund eines geschlossenen Rollweges habe die Maschine nach der Landung um 180 Grad gewendet werden müssen. «Bei dieser Wendung ist das vordere Rad ins Gras gekommen und stecken geblieben», so die Sprecherin gegenüber SRF. Die Maschine musste herausgezogen werden und auf die Piste gebracht. Sie werde nun von Spezialisten auf Schäden hin überprüft. Wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist, welche die Swiss mittlerweile verschickt hat, ist die Frage wann die Maschine wieder einsatzfähig ist, ebenfalls Gegenstand der Untersuchung.

Entsenden einer Ersatz-Maschine nach Astana wird geprüft

Der vom medizinischen Notfall betroffene Fluggast sei medizinischem Personal übergeben worden. Alle anderen Fluggäste – an Bord befanden sich 319 Passagiere – seien wohlauf. Man versuche nun, die betroffenen Passagiere umzubuchen und auf schnellstmöglichen Weg nach Zürich zu bringen.

«Da die Umbuchungsmöglichkeiten in Astana limitiert sind, ist auch das Entsenden eines neuen Flugzeuges mit neuer Besatzung ab Zürich als Möglichkeit in Abklärung», schreibt die Swiss in einer Mitteilung.