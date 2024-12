Die kurzfristigen Leerkündigungen, die anfangs Dezember bekannt wurden, lösten in Politik und Medien hohe Wellen aus. Die Besitzerin der Wohnblöcke hatte den Bewohnerinnen und Bewohnern aller 105 Wohnungen anfangs Dezember mitgeteilt, dass sie bis Ende März ausziehen müssten. Die drei Liegenschaften müssten von Grund auf saniert werden.

Im Zürcher Stadtparlament war unter anderem von «reiner Profitmaximierung», «Entgleisung», «grausamem Weihnachtsgeschenk» und «Frechheit» die Rede. Der Stadtrat kündigte an, den Kauf der Liegenschaften prüfen zu wollen. An einer Solidaritätskundgebung beteiligten sich am 8. Dezember über 1000 Personen. Und eine Online-Petition gegen die «kaltblütige Massenkündigung» unterzeichneten bislang über 27'4000 Personen.